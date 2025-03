Próximos partidos Ecuador: Los encuentros que le faltan a La Tri en las Eliminatorias

El empate 0-0 ante Chile en Santiago dejó a Ecuador con buenas opciones de clasificar al Mundial 2026, pero la tarea aún no está completa. Con cuatro partidos restantes, el equipo de Sebastián Beccacece necesita sumar puntos clave para asegurar su boleto a la Copa del Mundo.

Los partidos que le quedan a Ecuador en Eliminatorias

Ecuador disputará dos encuentros como local y dos como visitante en las últimas fechas: Fecha 15 (4 de junio): Ecuador vs. Brasil (Quito), en esta fecha ya podría clasificar al Mundial 2026. Fecha 16 (9 de junio): Perú vs. Ecuador (Lima). Fecha 17 (9 de septiembre): Paraguay vs. Ecuador (Asunción) y la fecha 18 (14 de septiembre): Ecuador vs. Argentina.

Brasil, el reto inmediato de Ecuador estos son sus números

Ecuador recibe a Brasil y podría la Tri festejar clasificación

El próximo rival de la Tri será Brasil, una de las selecciones más fuertes del continente. Para este partido, la Verdeamarela contará nuevamente con Neymar, quien regresa tras una lesión.

Si Ecuador logra vencer a Brasil, podría asegurar su pase al Mundial, también depende de otros resultados.

Argentina y el posible regreso de Messi a Ecuador

El último partido de la Tri será ante Argentina, un duelo que podría jugarse en Guayaquil si Ecuador ya está clasificado. En caso contrario, el equipo podría optar por la altura de Quito para sacar ventaja.

Lionel Messi, capitán de la Albiceleste, podría volver a jugar en territorio ecuatoriano, tal como lo hizo en las Eliminatorias anteriores.

