Sudamericano sub 17: Fecha, hora y rival de Ecuador en su debut

El Sudamericano Sub-17 masculino arranca en Colombia con una novedad clave: por primera vez, el torneo otorgará siete plazas para el Mundial de Catar, que se disputará del 3 al 27 de noviembre y contará con 48 selecciones.

Ecuador competirá en el Grupo B junto a Brasil, Uruguay, Bolivia y Venezuela.

La Tricolor debutará el domingo 30 de marzo a las 19:00 frente a Uruguay, en el estadio Jaime Morón de Cartagena de Indías.

El equipo de Ecuador sub 17 listo para su debut. Cortesía FEF

Fixture del Grupo B donde está Ecuador

El torneo comienza el 27 de marzo con los siguientes enfrentamientos: Bolivia vs. Venezuela (16:30) y Brasil vs. Uruguay (19:00)

Ecuador tendrá descanso en la primera jornada.

El equipo dirigido por Juan Carlos Burbano llega con una preparación exigente, tras disputar dos amistosos ante Brasil, con una derrota 2-0 y una victoria 1-0.

En el Grupo A competirán Argentina, Paraguay, Chile, Perú y el anfitrión Colombia. La fase de grupos dividirá a las 10 selecciones en dos zonas de cinco equipos. Los mejores avanzarán a la fase definitiva, que incluirá semifinales y final.

