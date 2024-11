¿Cuándo es el próximo partido de Ecuador en Eliminatorias?

Ecuador culminó el 2024 de manera brillante, consolidándose en el tercer puesto en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La victoria por 1-0 sobre Colombia, gracias a un golazo de Enner Valencia, que sumó 44 en su cuenta personal con la Tri, y eso fue clave para asegurar esta posición. Con este resultado, la Tricolor se aseguró un cierre de año exitoso y afronta el 2025 con optimismo.

Ecuador volverá a jugar de local

Enner Valencia celebró el prime gol para Ecuador en la visita a Colombia cortesía

Tras este importante triunfo, la Selección Ecuatoriana tendrá un breve receso hasta marzo de 2025. El 20 jugará de local, y el 25 deberá de actuar ante Chile en Santiago por la fecha 14. Estos cuatro meses servirán para que el equipo se prepare de la mejor manera para los próximos desafíos eliminatorios.

En la fecha 13, la Tri recibirá a Venezuela, una selección que ha mostrado un rendimiento irregular en las últimas jornadas. Los vinotintos, que comenzaron la eliminatoria con buen pie, han perdido su rumbo y se encuentran fuera de zona de clasificación con apenas 12 puntos. Vienen de perder 4-2 ante Chile.

La sede del encuentro entre Ecuador y Venezuela aún no está definida. Si bien el Monumental de Barcelona en Guayaquil fue la sede del partido anterior ante Bolivia (4-0), es posible que la Federación Ecuatoriana de Fútbol opte por cambiar de escenario y volver al estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

La decisión final se conocerá a inicios de 2025. Además del partido de Ecuador, la fecha 13 de las eliminatorias contará con otros encuentros de gran interés: Perú vs. Bolivia, Brasil vs. Colombia, Uruguay vs. Argentina y Paraguay vs. Chile.

