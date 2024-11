¿En qué puesto está Ecuador en las Eliminatorias 2026?

Ecuador cierra el 2024 de manera brillante en las eliminatorias al Mundial 2026. La Tri, con su última victoria ante Colombia, se dio un salto de dos puestos, abandonó el quinto para ubicarse en el tercero.

RELACIONADAS Ecuador rompe una racha de 59 años y derrota a Colombia en su casa en Eliminatorias

Ecuador recibirá la fecha 13 de marzo del 2025, en la tercera posición con 19 puntos, detrás de Uruguay que tiene 20 y Argentina 25.

Así quedó la tabla de posiciones

Y la Tri bien a estas alturas estaría detrás de Argentina, pero FIFA lo sancionó con tres puntos menos.

El lugar que tenía Ecuador, quedó para Brasil que empató 1-1 con Uruguay.

Ecuador toma ventaja en Colombia con golazo de Valencia: así fue el primer tiempo Leer más

En este momento que se ha jugado 12 fechas, los equipos que están en zona de clasificación directa son: Argentina, Uruguay, ECUADOR, Colombia, Brasil y Paraguay, y en zona de repechaje, Bolivia que empató 2-2 con Paraguay en las alturas.

Mientras que el rival de Ecuador en marzo del 2025, Venezuela se ubica en el puesto 8 con 12 unidades. El duelo del último lugar de la tabla es Perú con apenas 7 puntos.

La tabla de posiciones es brillante para Ecuador, que ya mira el Mundial 2026 de cerca.

La próxima fecha de las eliminatorias, será la 13, en 2025 y además del Ecuador frente a Venezuela, se jugarán los siguientes partidos: Brasil vs. Colombia, Perú vs. Bolivia, Uruguay vs. Argentina y Paraguay vs. Chile.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!