Presidente de Libertad afirma que las apuestas deportivas han afectado a su club

Los tentáculos de la corrupción que hay detrás de las apuestas deportivas están golpeando al fútbol ecuatoriano. De eso está seguro Marlon Granda, presidente del club Libertad de Loja.

Tarjetas amarillas, la opción que más seduce a los apostadores en Ecuador Leer más

Pese a que no se ha llegado al límite de suspender el torneo local, como pasó el mes pasado en Bolivia, tras descubrirse una red de corrupción en la que se habrían visto involucrados dirigentes, árbitros y futbolistas de todas las categorías, el directivo lojano afirma que este tema ya no es ajeno en el fútbol nacional.

Y es que Granda habla con conocimiento de causa. En una entrevista con EXPRESO revela cómo lograron identificar a los dos jugadores de su equipo (Jordan Chillambo y Milton Bolaños) que habrían incurrido en el tema de las apuestas deportivas.

(Lea también: Kevin Rodríguez, la reivindicación tricolor con miras al Mundial 2026)

Además, el directivo del cuadro naranja, que se encuentra al borde del descenso de la Serie B, afirma que sentirse golpeado y traicionado por lo que hicieron dichos jugadores, debido al aprecio que les tenía.

Video: Exasistente técnico de Barcelona niega que Williams Riveros haya apostado Leer más

¿Cómo Libertad pudo descubrir que había jugadores que estaban perjudicando al equipo, a través de las apuestas?

Primero hubo personas que nos alertaron a la interna. Luego de eso empezamos a ver las estadísticas de los sospechosos y por ejemplo vimos patrones con relación a las tarjetas amarillas, que se hacían sacar a los pocos minutos de juego; además se detectó el tema de los tiros de esquina, los cuales se daban en cierta cantidad durante el primer tiempo. Eran patrones que se repetían y que nos llevaron al meollo del asunto.

¿Cuántos jugadores participaron en la trama de apuestas?

De acuerdo a las investigaciones fueron los jugadores Milton Bolaños y Jordan Chillambo. Ellos fueron detectados por todo los patrones antes mencionados.

Jordan Chillambo (i) es uno de los jugadores que fue separado de Libertad de Loja, por el supuesto caso de apuestas deportivas. Archivo

¿Desde cuándo se dieron cuenta que algo sucedía con ellos?

LigaPro le hace seguimiento a denuncia de posible corrupción en el fútbol Leer más

Pudimos detectar que algo pasaba desde casi el inicio de la primera etapa. Veníamos vendo algo raro y todo fue evidente después de partidos, como los de El Nacional (fecha 7, disputado el 23 de abril) y Liga de Quito (2 de junio, en la jornada 13).

¿Qué pasó en esos partidos?

En ese partido con El Nacional, que se jugó en un potrero en Sangolquí, primero lo íbamos ganando (2-0 hasta los 35 minutos) y al final nos viraron el partido (terminaron perdiendo 4-2). Y con el de Liga también íbamos ganando 2-0 y lo perdimos 4-2. Todo fue muy notorio.

¿Cómo fue que encararon a los jugadores?

Cuando tuvimos los resultados de las investigaciones se las pasé al gerente deportivo y cuerpo técnico, para que ambos sean separados del club. Luego de eso ellos reconocieron ante el profesor Geovanny Cumbicus que estaban enredados en el tema de las apuestas, aunque ahora se quieren retractar.

Milton Bolaños (c) también habría incurrido en el caso de las apuestas deportivas. Archivo

La Federación Boliviana anula los actuales torneos por denuncias de corrupción Leer más

¿Qué sintió usted como directivo, cuando se entero de esta situación?

Fue muy doloroso para mí. Me sentí golpeado y dolido de ver que existan personas tan desagradecidas, desleales. Yo les di todo, los saqué del fondo.

¿En qué sentido los sacó del fondo?

Por ejemplo a Milton Bolaños lo saqué de un equipo de Segunda Categoría (hasta la temporada pasada militó en Chacaritas de Pelileo). A Chillambo lo conocía desde hace mucho, porque salió de mi cantera. Son chicos que se les ha dado grandes oportunidades y no sé cómo me pudieron pagar así.

En países como Brasil se identificaron a jugadores que cometían amaño, para responder a grupos externos. ¿Cree que en el país ya operan estos grupos?

Sin duda, desde que aparecieron las casas de apuestas en el país empezaron a llegar grupos externos de personas que se hacen llamar inversores.

Bryan García fue separado de Atlético Paranaense Leer más

¿Cómo operan estos grupos?

Estas personas se encargan de contactar a los jugadores, para manipular los resultados de los partidos de fútbol a su antojo y sacar un rédito económico.

¿Cree que esta situación ha influido para que Libertad esté peleando el descenso?

Sin duda. Como le comenté de los partidos ante El Nacional y Liga de Quito, en los que íbamos ganando y sorpresivamente terminamos perdiendo. También hubo otro que íbamos ganando (2-1) en Loja ante Aucas (1 de abril) y en el minuto 86 la Tuca Ordóñez nos hizo un gol parado en la línea del arco. Todo esto nos ha afectado para estar mal en la tabla (puesto 15 de la tabla acumulada con 20 puntos).

¿Considera que en otros clubes del país hay casos como los de Chillambo y Bolaños?

Brasil: Más jugadores son separados por partidos amañados Leer más

Claro, esto se está dando en muchos equipos del país. Pero por ahora a nosotros no nos interesa saber qué grupos están detrás de todo esto, sino que estamos interesados en no tener dentro de nuestro equipo jugadores que se presten para estos temas de apuestas. Queremos tener gente leal, que trabaje para el equipo y su familia.

¿Cómo puede evitar para que otros jugadores de su club caigan en el tema de apuestas?

Es un tema muy difícil, complicado de evitar, pero tratamos de disuadir a los chicos para que se vean envueltos en estas tramas. El futbolista debe entender que este es un trabajo y que en el rato que su nombre se vea manchado, las puertas se le van a cerrar a nivel deportivo.

¿Por qué considera que hay futbolistas que caen en la trama de apuestas?

Es por falta de decencia, pero hay un factor que influye mucho y que se llama ambición. Hay personas que buscan ganar más dinero, pese a tener estabilidad.

Hong Kong: detienen a 11 futbolistas, por presunto amaño de partidos Leer más

¿Lo felicitaron otros dirigentes del fútbol nacional cuando usted denunció lo que sucedía en Libertad?

No me llamaron para respaldarme o decirme que lo mismo está pasando en sus equipos, pero sí me dijeron: ‘hermano has hecho muy bien, porque ya era hora de que alguien con los ‘huevos’ necesarios haga ese tipo de denuncias (risas). Tú has podido identificar algo que nosotros aún no lo hemos podido hacer’.

Entonces esto ratifica que hay otros casos en el fútbol nacional

Tengo conocimiento que hay muchas investigaciones en curso, pero no puedo andar metiéndome en lo que sucede en otros clubes.

¿Cree que las casas de apuestas han perjudicado al balompié ecuatoriano?

Chinos suspendidos del circuito mundial Leer más

No es que han perjudicado. Una casa de apuestas es como cualquier negocio. El tema pasa por las personas que están detrás de todo esto manipulando al resto para que se den los resultados que desean.

¿Siente que va a perder la categoría?

Tengo fe de que vamos a salvar el año y que nos quedaremos en Primera Categoría.

Embeb:

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!