Video: Exasistente técnico de Barcelona niega que Williams Riveros haya apostado

Rolando Azas, exasistente técnico de Fabián Bustos en Barcelona, recuerda que en 2021 la interna del Ídolo se vio sacudida por la denuncia de un supuesto caso de apuestas deportivas.

En noviembre de aquel año, tras la derrota (3-1) que sufrieron los amarillos frente a 9 de Octubre, actualmente en Serie B, el zaguero paraguayo Williams Riveros fue señalado de haber participado en una trama de apuestas que terminó perjudicando al elenco canario.

Pese a que tras ese compromiso Riveros fue borrado del once titular de Barcelona y al año siguiente separado del club (se fue al Universitario de Deportes de Perú), para Azas, su compatriota no participó en ninguna trama de corrupción.

“A Williams lo conozco muy bien, es una buena persona, lo acusaron de haber apostado en ese partido, pero todo fue un invento”, expresó el ahora DT de Naranja Mekánica, elenco de Segunda Categoría.

Azas, quien al año siguiente no continuó como asistente de Bustos, indicó que incluso Carlos Alfaro Moreno, presidente de los amarillos, desmintió el supuesto caso de apuestas. “Ese año se dijeron muchas cosas, pero nunca pudieron comprobar nada”.

Sobre su desvinculación del cuerpo técnico del ahora estratega del América Mineiro de Brasil, Azas afirmó que esta no se dio por alguna diferencia con Bustos o con alguien de Barcelona.

“Con Fabián empecé a trabajar desde 2015, aprendí mucho de él. Yo salí del equipo, porque no me renovaron contrato, más no porque se haya dado algún problema”.

El paraguayo afirmó que ahora está aplicando todo sus conocimientos en Naranja Mekánica, elenco con el que busca ascender a la Serie B.

“Este es un gran proyecto. Contamos con jugadores de jerarquía como Máximo Banguera, Michael Arroyo y ahora Jonathan Álvez. Se ha conformado un gran equipo y vamos por buen camino”.

El elenco guayaquileño se encuentra en la primera parte de los playoffs de ascenso. En la ida de esta llave vencieron a Grecia de Chone y este sábado jugarán la vuelta frente al cuadro manabita. De empatar o ganar clasificarán a los dieciseisavos de final.

