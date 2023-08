Ayrton Preciado y el tan esperado regreso

Las lesiones quedaron atrás. Ayrton Preciado, jugador ecuatoriano de 29 años de edad, aseguró que está listo para debutar con Guayaquil City, equipo con el que busca pelear por el campeonato ecuatoriano LigaPro a pesar de su mala posición en la tabla acumulada, en la que es último con 12 puntos.

“Me encuentro bien. El entrenador (Pool Gavilánez) se dará cuenta cuando entrene y todos esos rumores de que estoy lesionado quedarán en el pasado; todos darán fé cuando empiece a jugar y a meter goles”, explicó Preciado a EXPRESO.

Tras recuperarse de la fractura en la tibia de su pierna izquierda, que sufrió en febrero de 2022 con la selección ecuatoriana de fútbol, Ayrton volvió a jugar luego de siete meses el pasado 17 de octubre cuando ingresó en la derrota 2-1 de su exclub, el Santos Laguna de México, ante Toluca, el último partido oficial que disputó en suelo mexicano.

Si bien Preciado fue parte de la convocatoria de la Tricolor para el Mundial de Catar, no tuvo minutos. “Busco ganar futbolísticamente, ayudar al equipo (Guayaquil City), me he propuesto volver a ser el Ayrton de antes”, acotó tajante el futbolista esmeraldeño.

Para esta segunda etapa de la LigaPro, los ciudadanos hicieron 9 fichajes: los defensas Darío Aimar y Marlon Mejía, los volantes Jordan Rezabala, Fernando Guerrero y Daniel Segura, y los delanteros Stiven Plaza, Agustín Dávila, Gustavo Nnachi y Preciado, quienes potenciarán a los ‘guayacos’ en este semestre.

“Hay un muy buen plantel, jugadores de jerarquía que han tenido una carrera deportiva buena. Me gusta el proyecto que tiene Gavilánez. Soy ambicioso y le dije que tenemos un equipo para pelear por el torneo. Quiero ganar la etapa sí o sí”, aseguró Ayrtinho.

De acuerdo con el calendario, Guayaquil City visitará este domingo 6 de agosto a Cumbayá desde las 15:30, por la fecha 1 de la segunda etapa de la LigaPro, en la que buscará salir del fondo de la acumulada, que ocupa con 12 puntos.

De los refuerzos antes mencionado, para este choque, el técnico Pool Gavilánez podrá contar con Aimar, Mejía, Rezabala, Guerrero, Segura, Plaza, Dávila y Nnachi, sin embargo Preciado aún no está inscrito, pero lo más seguro es que ya lo esté para el siguiente.