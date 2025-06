El positivo de Neisi, marcado por descuido de su entorno deportivo

Desde el 2 de junio, la medallista olímpica ecuatoriana Neisi Dajomes se encuentra suspendida provisionalmente, debido al hallazgo de una sustancia prohibida en un control antidopaje que, según ella misma explicó en un comunicado, es parte de un tratamiento de fertilidad que inició en enero.

La novedad es que sobre esto, casi nadie sabía. Así lo confirmó a EXPRESO una fuente del área médica del Plan de Alto Rendimiento, que además detalló que hasta la fecha no han podido efectuar el primer control médico del año a la deportista, porque no han tenido respuesta de ella. Incluso han pedido la intervención del metodólogo, quien mantiene mayor contacto con los halteristas para temas deportivos.

¿Descuido o negligencia?

Este medio conoció que cuando Neisi inició su tratamiento de fertilidad, en enero, en el Ministerio del Deporte no estaban contratados aún los doctores, pues con la reestructuración del Plan de Alto Rendimiento debieron esperar hasta abril para que los recursos estén disponibles y poder firmar su vinculación.

Por este motivo es que no hubo un seguimiento adecuado a la pesista, pues al momento no se encuentra entrenando debido a problemas físicos tras el ciclo olímpico anterior, donde si bien consiguió una medalla de bronce, también le dejó lesiones y un nivel de presión sicológica muy intenso por la búsqueda de la marca.

Fuera de los entrenamientos, Neisi se ha mantenido cercana sólo a su círculo familiar, ya que según dicen sus amigos ha preferido no compartir sobre su búsqueda maternal. Tal es así que tampoco uno de los médicos particulares que la atendió por una lesión de hombro, supo sobre el mencionado tratamiento de fertilidad.

En ese contexto, José Llerena, quien acompañó de cerca a la deportista por varios años, pero que últimamente la ve poco, cree que probablemente Dajomes no halló una asesoría en su entorno y que “quizás se confió porque no estaba entrenando”.

En la lupa: testosterona

A decir del ginecoobstetra Francisco Cepeda, a la deportista le debieron advertir sobre los efectos del tratamiento y las consecuencias de administrarle clomifeno, la sustancia prohibida por la que resultó positivo el control de la Agencia Mundial Antidopaje. “Es de conocimiento básico que ese medicamento tiene un efecto secundario, que es el aumento de la producción de testosterona”, explicó.

El profesional agrega que para tratamientos como este se realiza un seguimiento especial que debe intensificarse si se consigue el embarazo, pues suelen ser catalogados de extremo cuidado, sobre todo durante los primeros meses.

El deseo de ser mamá de Neisi no es extraño en el medio deportivo. Solo en esta temporada, colegas deportistas como la marchista ecuatoriana Glenda Morejón, plata en los Juegos Olímpicos de París en los relevos mixtos junto a Daniel Pintado, así como la hermana de la misma Neisi, Angie Palacios Dajomes, también bronce en pesas en Francia, se encuentran ya en estado de gestación supervisada.

Angie Palacios Dajomes, espera su primer hijo junto al futbolista Bryan de Jesús. CORTESÍA

No se podría evitar la sanción

De momento, la defensa de Neisi Dajomes ha enviado la documentación en busca de que, con carácter retroactivo, se autorice el uso terapéutico del medicamento. Para ello, el principal argumento es que no existió intención de potenciar el rendimiento, pues la pesista no se encuentra en actividad y, de hecho, no tiene ninguna competencia contemplada en esta temporada. Además, cuenta con documentación para respaldar la prescripción médica que usa.

Para el abogado deportivo Christian Morales, esos recursos podrían ser considerados como atenuantes; sin embargo la deportista estaría enfrentando dos faltas y eso marcaría que la sanción no se reduzca demasiado.

“En un caso de reducción de sanción, porque no está compitiendo y esta sustancia no le mejora el rendimiento, yo pensaría en un mínimo de 6 meses, pero podrían ser incluso nueve, porque la sanción sería por el uso y por la falta de notificación”.

