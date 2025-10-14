Portugal vs. Hungría: EN VIVO el partido por eliminatorias europeas al Mundial 2026

Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, recibe a Hungría en busca de sellar la clasificación al Mundial 2026

Portugal se enfrenta este martes 14 de octubre a Hungría en un duelo clave por las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 del grupo F, no solo representa un nuevo desafío para los dirigidos por Roberto Martínez, sino también una oportunidad histórica: si los lusos logran la victoria en casa, podrían sellar de forma anticipada su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Te invitamos a leer: Javier Aguirre, entrenador de México: “Ecuador nos llevará al límite”

Portugal llega a este compromiso con puntaje perfecto. Ha ganado todos sus partidos de clasificación hasta ahora, mostrando una solidez tanto ofensiva como defensiva que lo ubica como uno de los mejores equipos de la fase europea. En sus tres presentaciones anteriores, ha marcado 9 goles y ha encajado apenas dos tantos, reafirmando su condición de potencia futbolística en el continente.

Ecuador vs. México: hora y cómo ver en vivo el partido amistoso para el Mundial 2026 Leer más

Bajo la dirección del técnico español Roberto Martínez, el equipo ha sabido combinar la experiencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva con el empuje de nuevos talentos como Gonçalo Ramos, Vitinha y João Neves.

El último antecedente entre ambos equipos favorece también a los lusos. En el duelo disputado en Budapest, el mes de septiembre, Portugal se impuso por 3-2 en un partido vibrante que se definió en los minutos finales con un gol de João Cancelo.

Hungría llega en segundo lugar del grupo F con 4 puntos. Su gran referente es Dominik Szoboszlai, actual jugador del Liverpool, quien lidera tanto la creación de juego como la ejecución de balones detenidos. Junto a él, nombres como Barnabás Varga y Roland Sallai representan el peligro ofensivo que deberá controlar la defensa portuguesa.

Sigue en vivo Portugal vs. Hungría

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!