Pódcast El Jueguito | Jugadores revelación en el Mundial 2026

Los panelistas del pódcast producido por EXTRA y EXPRESO analizaron a los futbolistas que causaran sensación en Mundial.

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo (i) podría ser una de las figuras del Mundial 2026

Durante el episodio 15, los panelistas de El Jueguito, el pódcast producido por EXTRA y EXPRESO, analizaron cuáles pueden ser los jugadores que atraerán el foco en el próximo mundial de fútbol.

Steffano Dueñas, panelista principal del programa, dio la bienvenida nuevamente a los periodistas deportivos Carlos Javier Arguello y José Miguel Alvear, con quienes se evaluaron varios nombres, entre ellos el ecuatoriano Moisés Caicedo.

Alvear arrancó nombrando a “Caicedo, porque es un jugador que en la posición en la que lo pongas va a rendir y está para un top 15 de los mejores jugadores del mundial”. Mientras que Arguello se fue más por el lado internacional.

“Creo que el noruego Antonio Nusa, que juega en el RB Leipzig y viene jugando muy bien, puede ser uno de los más destacados, dependiendo del sorteo, pero me gusta mucho ese nombre”, dijo Arguello.

Entretanto, Dueñas se decantó por el inglés Phil Foden. “Tengo una corazonada de que va a ser fundamental y destacado para la selección de su país”.

Entre otros nombres que fueron mencionados están el alemán Jamal Musiala, el francés Michael Olise, el inglés Harry Kane, el portugués Vitinha, el español Lamine Yamal. Los panelistas también destacaron a los sudamericanos Gustavo Gómez de Paraguay o el colombiano Richard Ríos, entre otros.

¿Cómo ver El jueguito?

El pódcast se estrena cada miércoles a las 18:00 (hora de Ecuador) en el canal de YouTube de Diario EXPRESO, donde podrás ver el episodio completo con la conversación sin cortes. Además, encontrarás extractos y resúmenes en las redes sociales de EXPRESO y EXTRA, para que no te pierdas los mejores momentos y puedas interactuar con la comunidad futbolera.

Al finalizar la transmisión, encuentra el resumen de El Jueguito en YouTube de Diario EXPRESO.

