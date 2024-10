Piero Luna, con futuro promisorio en la escalada deportiva

Dice que la fórmula del éxito es “superar tus propios miedos” y al escalador Piero Luna le ha funcionado.

El guayaquileño de 15 años, que pertenece a la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), vislumbra un futuro brillante en la escalada, donde ya se ha acostumbrado a subirse a los podios: fue campeón de los Juegos Nacionales de Menores 2023 y subcampeón en los PreJuveniles 2024. Este año, va por más.

Sin embargo, su éxito no llegó de la noche a la mañana. En su niñez practicó fútbol, karate y natación, pero fue gracias a la decisión de sus padres, Michael Luna y Tania Manrique, que lo inscribieron en un curso vacacional de escalada en 2018. Allí, encontró su verdadera pasión.

Aunque confiesa que sufre de vértigo, Piero convierte esa adrenalina en energía y, como una pantera en la selva, trepa el muro deportivo del estadio Alberto Spencer, al norte de Guayaquil, donde forja su talento diariamente con la ayuda de su entrenador, Mathew Padilla. Se pone sus gatos (zapatos), se ajusta su arnés, se aplica magnesio en las manos y, en cuestión de segundos, está suspendido a más de 15 metros de altura.

Piero recibe apoyo incondicional de sus padres Michael Luna y Tania Manrique. FRANCISCO FLORES

“Al principio, escalar no me atraía tanto. Con el tiempo, le fui cogiendo cariño porque encontré buenos amigos y un sentimiento reconfortante al subirme a la pared. Me parece curioso, porque aún le temo a las alturas”, afirma entre risas.

En cada entrenamiento y competencia, Piero lleva como cábala una cadena atada a su zapato derecho, un regalo de su madre. “Me acompaña, me da impulso en los pies y fortaleza para seguir escalando”.

Su afinidad y constancia en el deporte son tales que se imagina practicando la escalada deportiva “como una profesión de vida”. “La disciplina mata al talento. Yo no era bueno, pero luego me obsesioné con el deporte y seguí hasta cosechar triunfos. Desde ahora, me visualizo y me siento como un profesional”, añade.

Su crecimiento ha sido tan notable que fue seleccionado para representar a Ecuador en el Sudamericano de Escalada, que se llevará a cabo en Ibarra del 15 al 21 de octubre.

Cuando recibió la notificación, no podía creerlo: “Será mi primera vez representando a Ecuador. Estoy un poco nervioso. Me gustaría ganar una medalla, pero primero debo observar a mi competencia. Sé que si doy lo mejor de mí, podré representar bien a mi país”.

Campeón de los Juegos de Menores 2023 y subcampeón de los PreJuveniles 2024. FRANCISCO FLORES

Carencias

Michael Luna, padre de Piero, hace un llamado a las autoridades deportivas del país para que destinen mayor apoyo económico a otros deportes. “No todo es fútbol, judo o pesas. Hay chicos talentosos en la escalada, pero si provienen de bajos recursos, se les hace complicado costear los implementos, que deben ser de calidad. Los gatos (zapatos) cuestan entre 120 y 160 dólares y tienen una vida útil de dos a tres meses”, subraya.

