Leonardo Campana defiende su paso por Inter Miami; desea llegar a la Tri

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana respondió al respecto de estar “cómodo” en la MLS jugando para Inter Miami, equipo con el cual tiene el récord de máximo goleador en su historia (31 tantos).

“He escuchado entrevistas de ex futbolistas que dicen que estoy en mi zona de confort, que estoy muy cómodo, cuando la realidad es que me he tenido que romper el c..lo para ganarme un puesto”, expresó en entrevista realizada por Diario AS de España.

El deseo de volver a jugar en un equipo europeo

El atacante tricolor dijo que, pese a que se siente bien en Estados Unidos, su objetivo es llegar a la selección y volver al balompié del Viejo Continente. “Aquí encontré un lugar que está cerca de mi familia, donde me siento bien y trabajo día a día para dar el salto de nuevo a Europa”, mencionó.

Campana reiteró que su objetivo de llegar a la MLS (Major League Soccer) era tener regularidad y hacerse un espacio para la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero no se terminó dando pese a “haber hecho un gran año”.

Por ahora, con 24 años Leonardo mantiene regularidad en Inter Miami, equipo con el que mantiene contrato hasta el final de la temporada 2027.

