Pervis Estupiñán y un pasaporte a la gratitud

En un humilde cuarto con dos camas, una mesa y una pequeña cocina, en el sector de Carapungo, al norte de Quito, vive William Latacunga, quien de la noche a la mañana se convirtió en ejemplo de honestidad.

Nervioso por la atención que ha recibido desde que se conoció que fue el salvador de Pervis Estupiñán, al encontrar la maleta donde estaba el preciado pasaporte de una de las figuras de la Tri, le contó a EXPRESO sobre cómo vivió esta aventura. “El martes regresaba de jugar voley, eran como las 8 de la noche, y me di cuenta que en la calle estaban tres maletas. Al ver que dos personas se acercaban les dije que las dejen, que eran mías, pero salieron corriendo con dos. Cogí la que quedó y con miedo fui rápido a mi casa”, detalló William, quien llegó a la capital hace cuatro años desde Cotopaxi, donde se dedicaba a labores de agricultura.

Le comentó a su esposa, Fabiola Toaquiza, de la novedad, quien le dijo que la arroje a un contenedor de basura para no tener problemas, pero Latacunga prefirió conservarla con el objetivo de dar con su dueño.

Para encontrar información abrió una parte del cierre y un olor a perfume llenó su morada. “Nos asustamos porque era muy fuerte y mejor la cerramos”, manifestó William. Al siguiente día volvió a revisarla y encontró el pasaporte de Pervis, quien la noche anterior marcó el sexto tanto de la histórica goleada sobre Colombia por las eliminatorias a Catar 2022. Un vecino se contactó con quienes estaban buscando las maletas y el futbolista del Villarreal de España llegó a la casa de Latacunga.

William confesó que no tenía idea que acaba de ayudar a una de las estrellas del fútbol ecuatoriano y que lo llevó a su cuarto para entregarle sus pertenencias.

William Latacunga, el hombre que encontró la maleta donde estaba el pasaporte de Pervis Estupiñán. Gustavo Guamán

“Estaba con miedo y quería que todo termine rápido, es la primera vez que me pasaba algo así. Me agradeció mucho, fue muy amable y me dio una recompensa”, continuó en su relato. El dinero le servirá para comprar ropa y comida para sus dos hijos, Cristian y Michael, de 10 y 3 años.

También para igualarse un poco en el arriendo del cuarto, ya que últimamente no ha tenido trabajo como albañil, fundiendo lozas, por lo que obtenía $ 10 diarios. Sus ingresos se han reducido a lo que logre recolectar llevando carga en un triciclo, en el mercado cercano a su casa.

Su vecino le hizo caer en cuenta que estuvo con el futbolista al que todo el país quisiera tener cerca y del que tiene como recuerdo una foto.

William Latacungo con parte de su familia en su domicilio en Carapungo. Gustavo Guamán

“Ahora que me enteré quien es, me arrepiento no haberle pedido un autógrafo o una camiseta”, pero enfatizó que “lo importante fue que recuperó sus papeles, me alegré más al saber que ayudé a un jugador de la selección”. Fue una historia con final feliz para William y para Pervis también, ya que sus familiares lograron recuperar las otras dos maletas.