Pervis Estupiñán advierte sobre los contraataques colombianos

El extremo izquierdo de Ecuador, Pervis Estupiñán, resaltó que el próximo martes contra Colombia deberán estar muy atentos en defensa y contundentes en ataque, por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

"Tenemos que hacer respetar nuestra localidad. Sabemos que Colombia tiene muy buenos jugadores, trataremos de estar cien por ciento concentrados desde la defensa y luego ser contundentes en ataque como oportunidad para sumar los tres puntos", señaló Estupiñán en un rueda de prensa virtual.

Y Pervis lo dice porque conoce muy bien a sus rivales. "Colombia tiene muy buenos jugadores, que les gusta salir rápido al contraataque, de todo eso debemos estar muy pendientes", añadió.

También destacó el momento que vive Ecuador tanto en los entrenamientos, concentración y en los partidos, en los que perdió por 1-0 ante Argentina, ganó por 4-2 sobre Uruguay y por 2-3 en su reciente visita a Bolivia.

"Veo a mis compañeros y al equipo que están de la mejor manera a pesar que no tenemos mucho tiempo de trabajo. La mayoría integramos una nueva generación, pero nos hemos adaptados muy bien a la idea que nos ha planteado el técnico desde el inicio", indicó.

Estupiñán aseguró sentirse cómodo jugando como defensa o como extremo izquierdo. "No tengo problemas para jugar en el puesto que me ponga el entrenador, me siento cien por ciento seguro, a pesar de los pocos días de entrenamientos en equipo, pero tratamos de acoplarnos lo más rápido posible".