Pervis Estupiñán: "Mi apellido se ha quedado en la retina del hincha"

Dos de los entrenadores más famosos del mundo, Jürgen Klopp del Liverpool y José Mourinho del Tottenham, tienen en la mira al defensa ecuatoriano Pervis Estupiñán, de 22 años, que pertenece al Watford de Inglaterra y en las próximas horas tendrá un nuevo equipo en Europa.

El lateral hizo una brillante temporada con el Osasuna, que le sirvió para estar varias veces en el 11 ideal de LaLiga. Después de pasar sus vacaciones en España, regresó a Inglaterra para entrenar y esperar lo que se le viene.

La Bala ecuatoriana habló con EXPRESO sobre el mejor año de su carrera deportiva y recordó que hace dos años estuvo como aficionado viendo al Barcelona y después fue figura en el estadio Camp Nou.

- ¿Qué tal las vacaciones?

- Muy bien, pero totalmente diferente, tratando de pasar con la familia al máximo. Veníamos de un confinamiento y las necesitábamos.

- Lo vimos manejando un bote.

- Fue un rato nada más, el capitán del bote era amigo y le dije que me enseñara a manejarlo.

- ¿Manejaría un bote cuando venga a Esmeraldas?

- No, eso no. Solo para disfrutar un rato.

- Toda la prensa en España habló de usted durante el torneo por su buen desempeño.

- Eso es muy bueno como jugador, que me destaque, es el resultado del trabajo que se hace, pero nada más. Hay que seguir aprendiendo.

- Fue grato ver la primera vez que lo incluyeron en el 11 ideal de LaLiga, y ya después se le hizo costumbre, apareció en muchas ocasiones.

- Yo tampoco me imaginaba que iba a salir tantas veces, y no creía que iban a hablar de tantos números sobre el juego que hacía con el Osasuna. Pero cada vez que lo veía, me motivaba a seguir jugando así.

- ¿Cuál fue su reacción la primera vez al salir en el 11 ideal?

- Soy una persona muy tranquila. Un amigo que me maneja las redes sociales me lo comentó y luego me preguntó si eso no me emocionaba tanto. Le respondí que me sentía feliz, pero que lo tomaba como motivación para seguir trabajando.

- ¿Algún número le sorprendió? Porque solo faltaba que le cuenten las veces que pestañeaba en la cancha.

- Fue cuando salió que corría los sprints (piques) a 24 kilómetros por hora, eso me dejó helado. Me sorprendió y me preguntaba cómo lo hacían. Luego me explicaron cómo usaban la tecnología. Es una cosa de locos. No sabía que hacía esas marcas. Pero es fruto del trabajo diario.

Pervis Estupiñán mientras disfruta de unas merecidas vacaciones. Cortesía

- ¿La Bala o la Locomotora? Este año hasta tiene apodo.

- Tantas cosas que me dicen, la Bala, la Locomotora... me causa risa. Al inicio cuando escuché que me decían la Locomotora, creía que estaba corriendo como loco en la cancha, pero luego me lo explicaron y dijeron que era por lo rápido.

- ¿Jugar ante el FC Barcelona fue algo especial para usted?

- Claro que sí, y tengo una anécdota. Yo quería demostrar lo que había sufrido para llegar a estar en esa cancha.

- ¿Por qué dice eso?

- Estaba en el Mallorca y un día jugaba Barcelona ante Atlético de Madrid, yo nunca había estado en ese estadio. Estaba conociendo la ciudad y quería ir al Camp Nou. Mi representante me consiguió dos entradas. Me tocó caminar 45 minutos desde donde dejé el carro, estábamos ilusionados de ver el partido. Me tocó sudar hasta llegar a la puerta, pero cuando iba a entrar me pidieron boleto para mi niña de cinco meses. No lo creía. Averigüé cuánto costaba el boleto y donde yo iba a ir costaba 400 euros. Era mucha plata y no quería gastar tanto dinero. Mi representante hizo las gestiones con la gente del Barcelona, pero no se pudo. Ya me iba a regresar y el frío era tremendo. Luego mi representante, al ver que ya no iba a entrar, me compró el boleto para mi hija. Costó mucha plata, pero fue un regalo de él. Cuando entré ya había terminado el primer tiempo, pero lo primero que hice fue pedir que me tomen una foto. La persona que lo hizo era hincha del Mallorca. Ya sentado, le dije a mi esposa que esperaba algún día estar en esa cancha enfrentando a todos esos grandes jugadores. Dos años después se hizo realidad. Ese día fui muy feliz, tenía la foto dentro del estadio del Barça. Y cuando jugué ante ellos decía: “Hace poco tiempo estaba allá arriba, ahora estoy en la cancha y jugando frente a toda esa gente que veía desde lejos”.

- Ese partido fue todo un show de entrega para Pervis.

- Lo jugué como si fuera el último encuentro de mi vida. Una cosa es decirlo, otra es sentir todo lo que había pasado para llegar a estar en ese sitio. Me sentía motivado y recordaba lo que le había dicho a mi esposa, que iba a estar ahí. Estaba motivado. Un día antes del partido hablaba con mi hermano sobre todo el sacrificio realizado y me manifestaba que iba a estar Messi por mi lado. Es el mejor del mundo, pero yo debía hacer un gran partido y me salió así.

- Y ahora se barajan muchos nombres de equipos que lo quieren tener la próxima temporada, incluido el Barça.

- Es una sensación inexplicable, luego de todo lo que ha pasado esta temporada. Mi apellido se ha quedado en la retina del hincha. Estuve de vacaciones en varias partes de España, pensé que todo iba a ser como antes, pero la gente me ha parado para tomarse fotos conmigo. Es algo que antes no pasaba, y te hablo de España. Eso es lindo. Si quería pasar desapercibido, debía ponerme una gorra.

Pervis Estupiñán (i), en un duelo frente a Lionel Messi, que terminó en un histórico triunfo del Osasuna. Archivo

- Y la próxima temporada, ¿a dónde?

- Estoy de regreso a Inglaterra. El dueño de mi pase es el Watford y tengo que comenzar a trabajar con ellos hasta ver qué pasa con lo que se escucha. Eso lo maneja mi representante con los dueños del pase, pero en pocos días se tendrá todo claro.

- José Mourinho y Jürgen Klopp hablaron de usted.

- Eso es una bendición de Dios, que ellos hablen de uno, que me tengan en su mente. Eso sí me ha sorprendido. Que estés en la cabeza de esos entrenadores es una sensación que jamás me imaginé. Eso me enorgullece y me motiva para trabajar y trabajar. Esto recién empieza.

- Ahora hablamos de lo grande del fútbol, pero hubo un momento de su vida en el que el dinero escaseaba.

- La verdad es que nosotros éramos de bajos recursos, aunque debo reconocer que nunca me faltó nada.