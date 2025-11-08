Pep Guardiola: Los 1.000 partidos que lo ascienden a nivel de leyenda

El emblemático técnico español entra al exclusivo club de los estrategas con esa cantidad de partidos capitaneando un equipo

Guardiola, actualmente como técnico del Manchester City, equipo de Inglaterra al que llegó en 2016 proveniente del Bayern Múnich alemán. Antes solo había estado en el Barça.

Pocos hubieran imaginado el 31 de agosto de 2008 que ese joven Pep Guardiola que dirigía al Barcelona de España por primera vez alcanzaría los 1.000 partidos como entrenador 17 años después. Muchos menos habrían augurado que no solo convertiría a ese Barcelona que perdió con el Numancia en uno de los mejores equipos de la historia, sino que ganaría 39 títulos y se posicionaría como uno de los mejores entrenadores de este deporte.

Guardiola llega al millar este domingo 8 de noviembre y lo hará en un partido especial, contra el Liverpool, en el que mejor refleja la rivalidad que ha vivido en los últimos años en Inglaterra.

Pep Guardiola becomes the first manager to win 700+ games in his first 1000 matches.

Los títulos que lo coronan

Con el Barcelona el DT estuvo 5 años entre el equipo B y la plantilla principal. Ganó todo. Archivo

Desde su comienzo en el Barcelona B, Guardiola se ha acostumbrado al éxito allá por donde ha pasado. Con el filial blaugrana ganó el título de la por entonces Tercera división española, lo que le valió el salto al primer equipo. En él se vio el carácter necesario para acabar con las vacas sagradas y confianza a los jóvenes. Y es que no solo limpió el vestuario de los Deco, Ronaldinho y compañía, sino que sacó a la palestra a Pedro y Sergio Busquets.

En el Camp Nou ganó el sextete de 2009, tres ligas, dos Copas del Rey y dos Ligas de Campeones y se marchó extenuado por la guerra con José Mourinho y el Real Madrid.

Tras un año sabático, firmó por el Bayern de Múnich y con los bávaros lo ganó todo a excepción de la Champions, siempre frenado en semifinales, y el capricho menor de la Supercopa alemana.

De Alemania dio el salto lógico a Inglaterra y con el Manchester City, su actual equipo, encontró su relación más estable. Nueve temporadas después, Guardiola ha ganado seis Premier League, cuatro de ellas consecutivas, una Champions -la primera en la historia del club- dos FA Cup y cuatro Copas de la Liga seguidas.

Todos los títulos que adornan sus estanterías son el resultado de implementar una revolución en el juego basada en la posesión y que ha supuesto una ruptura conceptual a la altura de la que provocó Rinus Michels en los 70.

Dos ejemplos claros de su influencia en el fútbol actual son que nunca se habían registrado tanta intención de salir jugando desde atrás en las divisiones inferiores del fútbol inglés desde la llegada de Guardiola al City en 2016 y la cantidad de entrenadores que aprendieron del catalán y que ahora dirigen a algunos de los mejores clubes del mundo.

Mikel Arteta (Arsenal), Enzo Maresca (Chelsea), Cesc Fábregas (Como), Vincent Kompany (Bayern de Múnich) y Xabi Alonso (Real Madrid) son alumnos aventajados de la escuela Guardiola.

"It was a pleasure and an honour to face you" 🤝



Jurgen Klopp pays tribute to Pep Guardiola reaching 1000 games in management 👏 pic.twitter.com/lMcDkSfSm7 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 8, 2025

Los partidos en los que brilló y sus errores

Sus mayores obras de arte seguramente las produjo en España y en la retina de los aficionados blaugrana ahí está el 2-6 al Real Madrid en el Bernabéu en 2009, el 5-0 en el Camp Nou en 2008, así como la final de la Champions en Roma en 2009 y la final de Wembley contra el Manchester United en 2011, el día que más superado se ha visto Alex Ferguson en su carrera deportiva.

La mayor exhibición con el Manchester City posiblemente fue el 4-0 al Real Madrid en la vuelta de semifinales en 2023 y que desembocó en su primera Champions League.

En una de las carreras más exitosas de la historia también hay espacio para los errores y los más grandes que ha cometido llegaron en Europa. El primero, la vuelta de semifinales de 2014 contra el Real Madrid, cuando sopesó durante varios días si jugar con tres centrales y dos carrileros para finalmente optar por un 4-2-4 que desangró a su equipo y se transformó en un 0-4 para los Blancos.

El otro error ocurrió en la final de la Champions en 2021, cuando decidió dejar en el banquillo a su pivote defensivo, y jugar con un once más ofensivo, lo que le costó el partido.

Las estadísticas de Pep

Guardiola ha dirigido 549 partidos al Manchester City (70,5 % de victorias), 247 al Barcelona (72,5 %), 161 al Bayern de Múnich (75,2 %) y 42 al Barcelona B (66,7 %), en tanto que solo ha perdido a lo largo de estos 18 años de carrera 128 partidos, por 715 victorias y 156 empates.

El futbolista que más goles le ha regalado ha sido Leo Messi, con 211, seguido por Erling Haaland, con 142, y Sergio Agüero, con 124, mientras que su mejor asistente ha sido Kevin de Bruyne, con 158 pases de gol, muy lejos de Messi, el segundo con 80.

En cuanto a partidos su más fiel escudero es Bernardo Silva, al que ha dirigido en 421 partidos, seguido por De Bruyne (381) y Ederson (372). Messi estuvo bajo su mando en 219 ocasiones.

El futuro que lo elevan a leyenda

Guardiola tiene contrato con el City hasta 2027. Firmó su última extensión hace un año, cuando estaba inmerso en la peor racha de resultados de su carrera. Tras un año en blanco, el segundo desde que es entrenador, el de Sampedor se ha propuesto reconstruir y volver a tener un equipo campeón.

Siempre ha expresado su deseo de entrenar a una selección y ya fue relacionado tanto con Inglaterra como con Brasil. Quizás 2030, con el Mundial en España, Portugal y Marruecos, sea su gran objetivo.

