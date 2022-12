Nacido en el empobrecido pueblo de Três Corações, en el estado de Minas Gerais, en el seno de una familia humilde, O Rei elevó a otro nivel el fútbol con un repertorio técnico y físico inédito hasta su aparición. Fundó el ‘jogo bonito’.

Tal fue su revolución en el fútbol que después de que él vistió el dorsal 10, cambió el significado de ese número en el deporte. Era Suecia 1958, su primer Mundial, y a Pelé se lo asignaron al azar. Desde ese momento, el “10” lo cargan los diferentes, mágicos, los mejores.

Su talento también sirvió para colocar a Brasil en el escenario internacional. Fue el primer fenómeno de masas futbolístico.

Con él se fue una vida de récords -según sus cuentas marcó 1.283 goles- que trascendió las canchas para convertirse en un fenómeno mundial, una marca, una máquina de hacer dinero que repercutió en varias generaciones, hasta la actualidad.

“Pelé es una de las pocas celebridades que contrarían mi tesis. En vez de 15 minutos de fama, tendrá 15 siglos”. Así describió la trascendencia del exdelantero el artista estadounidense Andy Warhol, para el que posó en 1977, meses antes del retiro.

Su historia es el fiel retrato de Brasil. El niño pobre, negro, de cualidades extraordinarias, que rompió las barreras de un país tremendamente desigual.

Antes de ser Pelé, cuando era un niño, trabajó de limpiabotas para llevar dinero a casa. Su sueño siempre fue emular a su padre, Joao Ramos do Nascimento, Dondinho, quien fue jugador profesional de algunos equipos modestos brasileños y a quien le prometió ganar la Copa del Mundo tras el Maracanazo de 1950, cuando Brasil cayó en casa contra Uruguay (1-2). No solo ganó una, sino tres.

Con 15 años y ocho meses firmó su primer contrato con Santos y se retiró a los 37 en el Giants Stadium de Nueva Jersey ante 77.891 espectadores con la camiseta del Cosmos. “Love, love, love (amor, amor, amor)”, predicó en su mensaje de despedida en un evento que contó con la presencia de Muhammad Ali y Bobby Moore, entre otros.

Ya retirado, se dedicó a promover acciones de beneficencia y fue embajador de la ONU. También fue ministro de Deportes entre 1995 y 1998 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

Asimismo, Pelé tuvo una agitada vida amorosa con infidelidades incluidas. Se casó tres veces y tuvo siete hijos, una de ellas -Sandra Machado- tuvo que ir a la Justicia para ser reconocida. Otro de sus vástagos, el exportero Edinho, involucrado en el tráfico de drogas.

Sus últimos años estuvieron marcados por diversos problemas de salud en la columna, la cadera, la rodilla y el sistema renal -vivió con un solo riñón desde su etapa como jugador-. Finalmente, han sido las complicaciones del cáncer que padecía las que se han llevado al mítico delantero brasileño.

Un fenómeno en el césped con claroscuros de puertas para adentro. Así fue Pelé, una figura inigualable: “No va a aparecer nadie igual a Pelé. No va a haber otro igual a Pelé”, dijo en su última entrevista a EFE, en 2019.

ALGUNAS REACCIONES

Cristiano Ronaldo

"Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero “adiós” al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé".

Gabriel Batistuta

"Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend".

Enner Valencia

"Descansa en paz. PELÉ".

Kylian Mbappé

"El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. RIP REY".

Ronaldo

"Único. Estupendo. Técnico. Creativo. Perfecto. Inigualable. Donde llegó Pelé, se quedó. Sin haber dejado nunca la cima, nos deja hoy. El rey del fútbol. El mejor de todos los tiempos. El mundo está de luto. La tristeza de la despedida se mezcla con el inmenso orgullo de la historia escrita".

Neymar

"Antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar. Pero esta frase, hermosa, está incompleta.

Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte.

Pelé lo ha cambiado todo.

Él convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, negros y dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanece. ¡Pelé es PARA SIEMPRE!"