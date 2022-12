Figuras del fútbol mundial salieron al paso para expresar su pesar por el fallecimiento de Pelé, la tarde de este jueves 29 de diciembre de 20022.

Uno de los primeros en publicar su mensaje fue Cristiano Ronaldo. "Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero 'adiós' al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé", escribió.

El heredero de la 10 de Brasil, Neymar, también dejó un sentido mensaje. "Antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Él convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, negros y dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanece. ¡Pelé es PARA SIEMPRE!".

Ronaldo, máximo goleador brasileño en los mundiales, puso en el Olimpo a Pelé. "Único. Estupendo. Técnico. Creativo. Perfecto. Inigualable. Donde llegó Pelé, se quedó. Sin haber dejado nunca la cima, nos deja hoy. El rey del fútbol. El mejor de todos los tiempos. El mundo está de luto. La tristeza de la despedida se mezcla con el inmenso orgullo de la historia escrita".

Y los argentino, tradicionales rivales de Brasil, también se rindieron ante él. Gabriel Batistuta escribió: "Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend". Un mensaje más corto llegó de parte de Lionel Messi. "Descansa en paz, Pelé", le bastó.

El seleccionado nacional, Enner Valencia, tuvo la misma intención. "Descansa en paz. PELÉ", puso en su cuenta de Twitter.

Mientras, el delantero francés, Kylian Mbappé, se refirió al Rey. "El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. RIP REY".