Pedro Ortiz, figura en Emelec y con nivel para estar en La Tri

Emelec rescató un punto en el Rodrigo Paz ante Liga de Quito, gracias a la viveza de Rodrigo Rivero por su conquista en los minutos finales del encuentro. Sin embargo, instantes después el que se vistió de héroe fue el portero Pedro Ortiz, quien fue exigido durante todo el compromiso por las arremetidas del conjunto albo.

Producto de sus buenas respuestas, el arquero millonario terminó siendo nombrado el jugador del partido, sobre todo por esa última acción, al minuto 97, en la que el equipo del técnico Alcácer se fue hacia adelante. Desde la derecha José Quintero envió la pelota al centro del área chica, donde la esperaba el goleador Álex Arce, que remató de cabeza, pero se encontró con la reacción de Ortiz, que sacó el esférico con la mano derecha para ahogar el grito de gol de los azucenas. ¡Fue de película!

En este cotejo hubo seis atajadas destacadas del Candado, atrapando balones que tenían claro destino a la red.

Para el exfutbolista Luis Miguel Escalada, “Ortiz siempre se pone el equipo al hombro y ha salvado un montón de puntos para Emelec, que lo pueden poner en la pelea”. Debido a esto, afirma, “se ha ganado que sea considerado” por Félix Sánchez en la selección tricolor.

“Debe tener una oportunidad para que el profesor lo vea entrenando, se sume en el grupo y pueda analizarlo un tiempo para saber cómo le puede aportar”, dijo a EXPRESO Escalada en relación a las destacadas participaciones de Pedro Ortiz y la posibilidad de estar con el equipo ecuatoriano en la próxima Copa América.

Circula que desde la ⁦@FEFecuador⁩ han preguntado por Pedro Ortiz, aunque los azules de cierta forma sòlo lo queremos en nuestro club,q vuelva a la ⁦@LaTri⁩ para la #copamerica sería bueno para sus aspiraciones. No le pueden negar eso al mejor arquero del campeonato! pic.twitter.com/dSCsJKqsPh — Maríaux Santos (@mariauxsantos20) May 12, 2024

Y es que la noche del pasado sábado, en Casa Blanca estuvo presente el técnico de la Tri, quien pudo ratificar en persona que el nivel de Ortiz se mantiene en lo alto, razón por la que es inevitable pensar que podría tener un sitio en una próxima convocatoria.

En redes sociales, no solo los emelecistas sino gente del deporte en general y aficionados llegaron a calificar a Ortiz como “el mejor arquero de Ecuador” al día de hoy.

Luego del cotejo, el portero del Bombillo destacó lo conseguido ante los albos y su rendimiento individual. “Gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar a la altura de un complicado partido en casa de Liga”, expresó Pedro.

Respecto a la posibilidad de volver a vestir la camiseta tricolor, el arquero de 34 años mencionó: “La selección está ahí, no se va a ir. Estoy tranquilo porque sé de mis principios como persona y profesional. Si se me da la oportunidad de estar, bienvenido; si no, igual apoyaré a la selección”.

Hasta Alexander Domínguez, guardameta de la U, fue preguntado por la presentación de Ortiz y la probabilidad de compartir nuevamente en la Tri. “Es una extraordinaria persona, está pasando por un gran momento. Si se da la oportunidad de convocarlo, eso no depende de mí, no soy el entrenador. Solo decirle que está en un buen momento y quiero felicitarlo”, respondió Dida ante la prensa.

