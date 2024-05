Mbappé se despide del Parque de los Príncipes

Kylian Mbappé se despedirá este domingo 12 de mayo de la que ha sido su casa durante siete años, el Parque de los Príncipes, en lo que tiene más perspectiva de ser un festejo que un reproche de los aficionados.

Se trata del último encuentro de liga que el Paris Saint-Germain juega en la capital ante el Toulouse a las 14:00, antes de cerrar el torneo en la ciudad bretona de Lorient, el próximo día 19.

La final de Copa, el 25 de mayo ante el Lyon, ofrecerá una última oportunidad al jugador de ofrecer un trofeo a la afición antes de marcharse, tal como anunció, a otro país.

Por ello, el encuentro de mañana supondrá la oportunidad para que la grada muestre su agradecimiento al máximo goleador histórico del club o le recrimine su marcha a un importante rival europeo, aunque no ha desvelado cuál.

Mbappé ya puede haberse ganado para el apoyo de la facción más ultra de la grada tras unirse la pasada noche, justo tras anunciar su salida del PSG, a la barbacoa de fin de temporada que organizó el Collectivo Ultras París (CUP) en el mismo Parque de los Príncipes.

Acompañado de sus padres y su hermano Ethan, el jugador habló con algunos de entre el millar de aficionados congregados, se hizo fotos con ellos y hasta compartió algunos cánticos.

En una breve intervención, les agradeció "por todo lo que habéis hecho por mi y por mi familia" y reconoció "la suerte" que ha tenido "de ser parte de este club", según la radio RMC Sports.

El jugador ya había hecho un par de guiños a los seguidores parisinos en el vídeo en el que anunció su marcha cuando cumpla su contrato el 30 de junio.

"Sé que no soy el jugador más expresivo, que no he estado al nivel del cariño que me habéis mostrado durante estos siete años", dijo, consciente de que a veces se le acusa de ser frío. "Pero nunca he querido engañaros, siempre he tratado de ofrecer resultados", aseguró

