Hernán Torres: "Yo me debo a Emelec... Me voy cuando el presidente Pileggi me eche"

Con la intención de despejar las dudas de una vez por todas, Emelec mediante un vídeo en el que aparece el jefe de prensa, Carlos Usategui y el director técnico Hernán Torres, aclararon que el colombiano sigue en el club y no tiene ningún vínculo con algún equipo de su país.

RELACIONADAS Kylian Mbappé oficialmente fuera del PSG

El entrenador cafetero empezó diciendo que "eso es mentira, no he arreglado con el Deportivo Cali", asegurando que desconoce de dónde sale esa información porque él está concentrado en la recta final de primera etapa de LigaPro. "Yo me debo a Emelec", afirmó Torres de manera tajante.

📹 El Club Sport Emelec informa a la opinión publica.#PorEmelec🤜🏽🤛🏽⚡️ pic.twitter.com/90BPgw2QHp — Club Sport Emelec (@CSEmelec) May 11, 2024

"Me voy de aquí cuando el presidente Pileggi me eche, no hay más que aclarar", ratificó su postura el estratega, finalizando con cualquier rumor de una posible salida. Dicha información que tomó mayor fuerza producto de la misma prensa colombiana.

Por ahora, Emelec tendrá que pensar en el partido de este sábado 11 de mayo ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 18:00. Este compromiso será válido por la jornada 12 de LigaPro.