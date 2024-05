Giro de Italia: Jhonatan Narváez pelea la etapa y el cupo olímpico

La polémica por el único cupo en ciclismo que tiene Ecuador para los Juegos Olímpicos París 2024 sigue su marcha y uno de los dos candidatos a hacerse del boleto, Jhonatan Narváez, se convirtió este domingo 12 de mayo en protagonista del Giro de Italia.

En una de las tres grandes vueltas que tiene el mundo del ciclismo, el nacido en el Playón de San Francisco, Sucumbíos, envió un mensaje sobre el por qué es el principal candidato a quedarse con el mismo.

Durante el desarrolló de la jornada nueve, cumplida este domingo entre Avezzano Nápoles, sobre 214 km, Narváez fue nuevamente una piedra en el zapato para Tadej Pogacar, a quien venció en el sprint en la primera etapa.

El esloveno, actual líder de la general, trabajó en los metros finales para que su compañero, el colombiano Sebastián Molano, gané la etapa, y al mismo tiempo taponó el embalaje del tricolor.

Así lo vio el especialista en ciclismo Fabricio Tufiño. “A Pogacar no le gustó que Narváez le haya ganado la primera etapa y haberle quitado la posibilidad de vestirse de rosa de principio a fin. No se entiende su innecesario trabajo en los metros finales ayudando al pelotón en su embalaje final. No comprendo la no victoria del Lagarto”, publicó.

En esta línea coincidió el periodista español Adrián Llopis. El Giro de Jhonatan Narváez está siendo fantástico. Está aprovechando las oportunidades que le da la carrera para atacar y buscar ganar etapas. Hoy (domingo) ha puesto en jaque a todo el pelotón, solo un lanzamiento espectacular de Pogacar ha hecho que hoy no gane”.

Por su parte, el también comunicador argentino Mario Sabato remarcó lo cerca que estuvo el tricolor de hacerse de su segunda etapa en este Giro. “Qué poquito le faltó al Lagarto, Jhonatan Narváez buscó sorprender a los sprinters y le faltaron menos de 50 metros”, apuntó.

