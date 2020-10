Paul Pogba, del Manchester United, sueña con jugar en el Real Madrid

El internacional francés Paul Pogba aseguró que sería "un sueño" jugar en el Real Madrid, aunque señaló que hasta que acabe su contrato con el Manchester United dará todo por ese club.

"A todos les encantaría jugar en el Real Madrid. No voy a negar que sería un sueño", dijo durante una conferencia de prensa en la concentración de la selección francesa.

El centrocampista de 27 años, cuyo contrato con el United acaba en 2021, indicó que ama al club inglés.

"Ahora estoy en el Manchester United y amo a mi club. Haré todo lo posible para dejar al equipo en el lugar que se merece", recalcó un día después de la victoria del equipo francés contra Ucrania en un amistoso (7-1).

Pogba renovó en 2016 con el Manchester United por cinco temporadas. Si el equipo inglés no le renueva, estaría libre en 2021. Su actual contrato tiene una opción de una temporada suplementaria.

"No he hablado con Ed Woodward (vicepresidente ejecutivo del Manchester United). No hemos hablado de renovar el contrato. Creo que habrá un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y tal vez me ofrezca algo, o no" , dijo el jugador.