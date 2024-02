Patricio Urrutia: “Liga de Quito siempre fue superior en la cancha a Fluminense”

Patricio Urrutia forma parte de la historia de Liga de Quito. Fue el capitán de los albos que levantó los trofeos de la Copa Libertadores (2008) y la Recopa Sudamericana (2009 y 2010) en la época dorada de la U y cuenta sus vivencias de esos momentos de gloria.

Ahora sigue como hincha los juegos de los azucenas, confiesa que sufre más fuera de la cancha, y confía en que el jueves 22 de febrero, Liga de Quito sacará una ventaja ante Fluminense en busca de la sexta corona continental.

¿Cómo se viven los momentos previos a disputar un título internacional?

Se vive una semana hermosa, tuve la suerte de jugar dos Recopas y haberlas ganado ambas, contra el Internacional de Porto Alegre y Estudiantes de la Plata. Son recuerdos únicos. Es un momento lindo para los futbolistas, hay que aprovecharlo, no dejarlo pasar por alto porque no siempre se tiene la oportunidad de jugar una final como esta.

La Recopa Sudamericana llega en un momento de cambios para Liga de Quito.

Es lindo que Liga esté peleando cosas importantes, viene reverdeciendo esas glorias. El derecho se lo ganó el año anterior al conseguir dos títulos, uno de esos internacional como la Copa Sudamericana, que no es fácil realmente. En ese contexto nunca me imaginé todo lo que ha pasado estos últimos meses, la salida de dirigentes y del entrenador, lo que uno esperaba es continuidad, que siga por el mismo camino.

¿Estos cambios pueden afectar a los jugadores?

Uno siempre trata de ser profesional, no es muy común lo que ha pasado ahora en Liga que se caracterizó por tener un proyecto firme y que se consolidó en el tiempo. Hemos visto otros equipos donde un dirigente dura cuatro años y se tiene que ir y viene el otro, ojalá en Liga no se caiga en eso. A quienes están a cargo ahora les viene el reto de armar la estructura, encontrar el equipo, afianzar todo. No es solamente los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes, también está el despertar la ilusión en los hinchas. Lo normal es que estas transiciones, de la manera que se dieron, cuesten, pero confiemos en que todo empiece con un gran partido ante Fluminense.

¿Qué recuerdos le trae Fluminense?

Los mejores recuerdos. El primer título internacional se ganó justamente con Fluminense y en el estadio Maracaná, donde van a definir la Recopa la próxima semana. Fluminense va a buscar la revancha porque le ganó también el título de la Copa Sudamericana (2009). Los brasileños siempre han tenido un equipo fuerte en estructura, económicamente, pero Liga fue superior siempre en la cancha. Esperemos que esta vez no sea la excepción, que el equipo pueda hacer un gran partido para sacar una ventaja importante en casa.

¿Ha tenido contacto con la nueva dirigencia liderada por Isaac Álvarez?

Después de haberme retirado de las canchas, el año pasado fue la primera vez que pedí volver a Liga. Lo hablé con Esteban Paz y con el doctor Isaac. No sabía nada de lo que estaba pasando entre ellos, fue una sorpresa todo lo que pasó después. Tuve una conversación con el doctor Isaac hace un mes más o menos, pero no se pudo dar mi vinculación, mi idea era ayudar, soy hincha de Liga, la verdad me hubiese gustado aportar, soy muy respetuoso de sus decisiones.

Patricio Urrutia (d) con el trofeo de la Recopa Sudamericana en 2009. ARCHIVO / EXPRESO

El entrenador Josep Alcácer no podrá dirigir desde la zona técnica. ¿Complica a los jugadores el no tener al estratega dando las órdenes?

Si gana, vamos a decir que está bien, pero si pierde, que todo está mal. Lo lógico es que esté el técnico dirigiendo, lamentablemente no puede estar por cosas que a lo mejor ni siquiera se tomaron en cuenta en su momento. Ahora Adrián (Gabbarini) tiene una gran oportunidad, también está iniciando como parte de un cuerpo técnico, pero tiene la ventaja que conoce y es el nexo con los jugadores.

Ahora vivirá una nueva final internacional desde las gradas. ¿Se sufre más dentro o fuera de la cancha?

Lo viví dentro de la cancha y puedo asegurar que se sufre más desde afuera, mucho más una final como la Recopa. Apoyaré al equipo desde las gradas y también compartiendo con los hinchas ya que gracias a Amstel estaré en la zona del hospitality donde los aficionados se pueden tomar fotos conmigo. Todos haremos fuerza para ganar primero en casa, así sea 1-0, porque de esa forma en la vuelta a Fluminense le va a tocar salir a buscar igualar la serie y dejará espacios que se puede aprovechar para sumar otra estrella en el Maracaná.

