El Nacional inicia en Paraguay el camino de la Copa Libertadores

Con el objetivo en conseguir un buen resultado como visitante, El Nacional inicia el jueves 22 de febrero, a las 17:00, su participación en la Copa Libertadores. Los puros criollos visitarán a Sportivo Trinidense, en el estadio Defensores del Chaco, por la segunda fase del torneo.

Con un plantel renovado, los militares confían en la experiencia de elementos como Manu Balda o Byron Palacios para dar el primer golpe en Asunción. “Hemos analizado algunos partidos del rival, no les va bien en el torneo paraguayo, pero llegan con ritmo de juego, a diferencia de nosotros que solo hemos tenido amistosos”, comentó Palacios, quien comandará la ofensiva de los puros criollos.

Analizó que deben cuidarse del juego aéreo de Sportivo Trinidense y que será clave conseguir un buen resultado en Paraguay, para sellar la clasificación en casa, el jueves 29 de febrero en el estadio Rodrigo Paz, lo que además sería un gran alivio para la economía del club ya que recibiría 500 mil dólares de premio por avanzar de fase.

El ariete detalló que han buscado evitar que los cambios dirigenciales que vive el equipo les afecten en su preparación a lo largo de la pretemporada. “Estamos los jugadores que queremos al club, con el compromiso de conseguir buenos resultados este año, enfocados en lo futbolístico y aislados de los temas dirigenciales. Esperemos que todo se solucione, que llegue la estabilidad con las elecciones. Tuve opciones de salir, pero elegí quedarme por el cariño que le tengo al club”.

Los militares no contarán con el técnico Ever Hugo Almeida en la banca, ya que el estratega paraguayo se recupera de una operación en la cadera, que no le permitió estar en la mayor parte de la preparación de los puros criollos.

El preparador de arqueros Gustavo Bobadilla, con el respaldo de los asistentes técnico Adriano Samaniego y Félix Borja, será el encargado de dirigir a El Nacional en el compromiso copero.

