Barcelona y un problema dirigencial sin luces de pronta solución

“Nos sorprende de sobremanera que el Ministro no acate una disposición constitucional.”



“Si decimos que con el Ministro no se puede hablar, es porque el no desea hacerlo. Nosotros hemos intentado acercarnos pero hay una negativa al respecto.”



“Esto no puede ser personal, esto… pic.twitter.com/pmKHBN7Eof