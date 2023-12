Pateando Tachos: Mauricio Martínez, mejor 8, imposible

Luis Zubeldía contextualizó a Liga de Quito. Estructuró comportamientos y los convirtió en hábitos: un lateral no puede perder tiempo en realizar un centro (no debe parar el balón si conoce las zonas de remate, no es necesario mirar, ya que este movimiento implica detener la pelota y perder instantes).

Franklin Salas: "Zubeldía no me dejó retirarme en Liga" Leer más

Mauricio Martínez creció en los fundamentos individuales como interior en movimiento con balón. Se reconoció tercer hombre en aproximación. Apareció por el lado débil para recibir al costado de la línea de presión y superar mediante control dinámico o el pase siguiente.

Realizó cortes interiores luego de reconocer intervalos ampliados en la línea defensiva de su equipo. Martínez como fijador anuló o retardó la intervención del rival (en el plano micro).

(Le puede interesar: Cumbayá: Norberto Araujo es el nuevo director técnico del cuadro capitalino)

El objetivo del plano micro de Zubeldía (análisis individuales y relaciones de colaboraciones cortas) le permite modificar algunas de las conductas de jugadores e incorporar nuevos movimientos al juego. Ejemplo: los laterales con dominios de giros cortos, sin mirar balón ante pase a zona ciega o largo. Mirando el balón en duelo de 1x1.

Pateando Tachos: Liga de Quito, Bi-campeón por planteamiento y esfuerzo Leer más

Liga dentro de los roles funcionales pudo distinguir dos momentos importantes: momentos de salida de balón y momentos de transición.

También los fundamentos individuales por demarcación: defensas de rupturas. Presión al poseedor del balón para tapar o evitar un tiro en últimos 20 o 25 metros, referencia al rematador en propia defensa. Evitar marcajes pecho espalda, ante receptores rivales para evitar giros desde el contacto.

(Lea también: Se cumplen 10 años de la tragedia de Michael Schumacher)

Martínez en la segunda etapa del torneo se reconcilió con su fútbol, gracias a su técnica para aclarar cada pelota que recuperaba. Cambió el escenario de los partidos y el plan de juego de los dos equipos (propio y ajeno).

Con toque valorativo, rapidéz, precisión y todas las armas de destrucción ante cerrados adversarios. Su estilo tuvo eficacia, fue el mejor.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!