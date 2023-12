Pateando Tachos: Liga de Quito, Bi-campeón por planteamiento y esfuerzo

Zubeldía convence al futbolista agregándole recursos a sus virtudes originales. Su propuesta es más directa, menos retórica.

No hay crecimiento sin mejora de sus dirigidos. Se nota la diferencia cuando un equipo tiene pase y recepción de primer nivel como Liga, parece que el rival no marca y no es así. Llega tarde o está fuera de la jugada. Un equipo es rápido no por lo que corre sino por el pase y recepción.

El pase que sea fuerte al pie que corresponda. La recepción clara. Nunca se entrega la pelota despacio, eso da tiempo al defensor. Domínguez detiene tiros angulados. Un arresto de lucidez para bajar el precio al adversario. Símbolo del campeón de la Sudamericana y del título nacional 2023.

El fútbol se define en las áreas. El secreto de las buenas defensas, más allá de la firmeza dentro del área, depende más del hombre que del funcionamiento, y es tratar que el rival no tenga margen de maniobra.

Adé responde por arriba, defiende el arco y en la zona del como sea. Impasable, baja la influencia del atacante. Nunca queda descompensado.

Piovi dicta el tiempo. Liga se mueve a su compás, pases de 8 metros, ese es su rango.

Martínez como volante de equilibrio rompe moldes, lleva las cosas a un nivel que nadie las llevó. Renato Ibarra gira, complica al adversario de frente, entra en pared, no se lleva el arco por delante. Muestra al rival lo que más teme.

La contundencia de Julio va relacionada con la toma de decisión. Donde los espacios se estrechan se necesita talento y exactitud. El fútbol se valora en juego y se mide en goles. Desde la banda, el centro tiene otro valor, otro peligro. Quintero reúne marca, desborde y asistencia, el mejor socio de Guerrero.

Y es que el doble nueve no garantiza más goles, sino menos espacios. Paolo Guerrero hace golazos, no golcitos. Le dan balones con ventaja para que no vaya a buscar a zonas donde no debe. Tiene 39 años, a veces el reloj de la vida sí perdona.

