Pateando Tachos: La superioridad de Liga consiste en ser once

No siempre somos once, estamos habituados a hablar de sistemas y aspectos que muchas veces no tienen que ver con estos roles funcionales que nos permiten ser once.

Cada uno de los jugadores tiene una función dentro del campo. Si tiene el balón porque hace tenencia, si es un posible receptor mejorando líneas de pase, si es un fijador facilitando recepciones de compañeros o generando una ventaja para sí mismo.

Si un jugador no puede manifestar ninguno de estos comportamientos, debe estar atento para equilibrar al equipo pensando en la posible pérdida. Esto hace referencia a los jugadores alejados.

Esos son los que tienen que asumir un rol en ayudar a Liga para crear superioridad y ser once jugadores participando activamente.

El alma del juego de Liga de Quito es el medio centro. Ezequiel Piovi no encaja en un solo sitio, no es posicional, es funcional, un espíritu libre. Va detectando dónde está el punto débil del rival, dónde puede recibir. Tiene una pizca de todo, es volante múltiple.

Es el que observa cuándo hacer un relevo como defensa. En la construcción de juego es simple. No se entretiene con la pelota. Percibe el pase para llegar antes, dónde y cuándo intervenir, sabe de qué va la jugada.

No intenta gambeta en zona de elaboración, cuando está libre un compañero. Nadie queda fuera de su devastadora influencia. Tiene ratos de inspiración que él no sabe explicar. Le basta con mirar al delantero rival para saber sus claves, intuye la jugada que le va a hacer.

Habla poco, influye mucho. Nadie interpreta mejor que la superioridad de juego consiste en ser once. Ezequiel Piovi, un líder que deja huella.

