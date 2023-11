Jugadores de Libertad ya dieron su versión sobre supuestas apuestas deportivas

La investigación de los jugadores de Libertad, Jordan Chillambo y Milton Bolaños, quienes estarían involucrados en apuestas deportivas en plataformas digitales, todavía está en la etapa de investigación a cargo de la Dirección de Integridad, Prevención e Investigación, el departamento de la LigaPro que lidera Gabriel Drouet.

El presidente del equipo lojano, Marlon Granda, quien denunció públicamente a Chillambo y Bolaños, en octubre pasado, reveló a EXPRESO que los implicados ya dieron sus versiones ante el departamento anticorrupción y ahora esperan el informe que debe emitir Drouet.

“El caso todavía se está investigando. El director Drouet vino acá a Loja y les tomó las versiones a los dos jugadores. Ahora hay que esperar su informe y que lo pase a la Comisión Disciplinaria, que maneja la Cámara de Comercio de Guayaquil, para que dé un veredicto”, dijo Granda sobre el proceso, que no tiene una fecha estimada para que culmine.

Además, reveló que mantiene contacto con los jugadores, porque solo están suspendidos, y Chillambo le ha manifestado que desea regresar al grupo.

“Chillambo vino con su anterior abogado y me dijo que si sale absuelto de la investigación, quiere que lo mantenga en el equipo. Me pidió que no lo saque y le respondí que si no se comprobaba nada en su contra, seguirá. En cambio, Bolaños no se ha acercado a conversar del tema conmigo”, acotó el principal de Libertad.

El pasado martes, la abogada de Chillambo y Bolaños, Mariela Díaz, denunció por su cuenta de X (@la_abogada_) que a sus defendidos se les debe meses de sueldos. Sin embargo, el presidente de Libertad, Marlon Granda, aseguró que no adeudan valores a los jugadores del plantel.

“Si debiéramos dinero a los jugadores ya se hubiesen quejado en el Ministerio del Trabajo, pero no es el caso. Solo se les debe el mes en curso, que es noviembre, y ese valor se les depositará el 4 de diciembre junto con los valores de sus premios por la temporada, porque ellos lo pidieron así”, finalizó Granda.

