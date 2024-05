Pateando Tachos: Holan, Souza y Trindade

Lo táctico no es físico, ni es técnico, ni psicológico, pero necesita de todas ellas para manifestarse. El entrenador debe perfeccionar el juego colectivo desde la mejora individual de sus jugadores, optimizando sus estructuras mediante el uso de situaciones simuladoras preferenciales desde el entrenamiento.

Barcelona es un equipo posicional, dependiente de la pelota. Pierde el instrumento y se mueve de forma angosta. Ningún futbolista puede estar en paralelo con otro compañero. Si dos jugadores ocupan el mismo sector se inhiben.

Holan es un entrenador elemental, sin desnaturalizar la capacidad del jugador. Utiliza las piezas exactas para jugar con dos o tres medio campistas.

El fútbol tiene intermitencias, los esfuerzos no son continuados. Se recupera por posición por densidad de jugadores que marcan bien. Gran parte del éxito de los defensores es interpretar lo que viene, la acción siguiente.

Eso les permite ganar tiempo, interpretar por donde va a terminar la jugada y proteger el arco. No se pueden distraer si el adversario mueve la pelota de un lado al otro. Los centrales están para proteger el arco, la primera misión del defensor en esa zona. El liderazgo de un entrenador es lograr que su jugador haga algo que el técnico quiere, porque el futbolista realmente lo ambiciona.

Souza con frenada clave no puede ser superado después del arranque, es insostenible para la marca. El entrenador no le suprime su creatividad, al contrario. No le dice lo que tiene que hacer en espacio reducido, porque el brasileño encuentra una solución que el entrenador nunca imaginaría.

La trayectoria de sus asistencias son filosas. Por su intensidad resta tiempo a los relevos adversarios. Otorga máxima amplitud. Su perfil impide que le anulen la progresión de la jugada. Tiene calidad extrema para juntar pases por dentro, su socio afectivo es Trindade.

Forman una estructura creativo expansiva por el pasillo central. Están en la toma de decisiones específicas. Trindade temporiza para que el rival no descargue, tiene variabilidad ofensiva, no es previsible.

Buena vigilancia en marca, y rechazo dirigido a favor de un compañero. Sus pases largos se convierten en amenaza inminente.

