El brasileño Natal Rivemar, de 54 años, es un aventurero y acérrimo hincha de Flamengo. Fue por esa pasión que tomó su moto, a la que llama Lobo Solitario, y viajó solo durante 7 días desde el municipio brasileño Xapuri, situado en el estado de Acre, hasta Guayaquil para ver el choque del Mengão ante Paranaense, en la final de la Copa Libertadores.

“Todo sea por ver a mi equipo, al que apoyo desde que nací. Por verlo jugar soy capaz de hacer cualquier cosa. La pasión y el amor al club me motiva; aparte, que tampoco me quiero perder este título que vamos a ganar”, aseguró a EXPRESO.

En una maleta de espalda pequeña guardó sus gafas de sol, una gorra, ropa interior, 2 chompas (una es térmica), 2 pantalones largos, 4 pantalonetas, 5 camisetas del Rubro Negro y, sobre todo, sus ganas de alentar. Además, le hizo mantenimiento a su compañera de aventuras y emprendió su viaje el pasado jueves 20 de octubre.

Natal reveló que vino despacio, nunca sobrepasó los 100 kilómetros de velocidad, porque también quería ver “los bellos paisajes de su recorrido”. Salió de Xapuri, luego ingresó a Perú por la región Madre de Dios, en el sureste del país, pasó por Cuzco, por la capital peruana Lima y cuando ya estaba por llegar a Chiclayo su transporte presentó un desperfecto.

“Yo venía viendo todos los paisajes cuando me doy cuenta de que no tenía el freno trasero. Traté de arreglarlo, pero no pude hacer nada, por eso me tocó avanzar unos doscientos kilómetros solo con el freno delantero, el cual se me dañó cuando llegué a Chiclayo. Por suerte, cuando me di cuenta de que no tenía frenos estaba solo en la vía”, recordó entre risas.

En Chiclayo volvió a dejar listo a Lobo Solitario. “Tuve que buscar el repuesto rápido y cambiarlo para no retrasar mi viaje. Yo armé mi ruta para ir despacio y llegar la tarde del jueves 27 de octubre de 2022. Por suerte, la marca de mi moto (Honda) hay en Perú y pude resolver rápido el problema”.

Al llegar al Puerto Principal, aproximadamente a las 21:00, se dirigió al hotel que tenía reservado, en el centro porteño, para descansar, porque lo primero que quería conocer de la ciudad era el Monumental.

“Deseaba ver el estadio donde ganaremos la Copa Libertadores. Es imponente, desde afuera se ve grande. Es un bonito escenario para celebrar la Copa”, dijo con entusiasmo.

Mientras veía la fachada del reducto del Ídolo, Natal declaró que también estuvo en la final de Lima 2019 y de Montevideo 2021, ciudades a las que también llegó con su compañera de viaje.