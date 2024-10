París Saint-Germain vs PSV en Champions: Fecha, hora y dónde ver a Willian Pacho

El defensor central ecuatoriano Willian Pacho apunta a su titularidad con Paris Saint-Germain en el partido de este martes 22 de octubre frente a PSV Eindhoven de Países Bajos, a jugarse desde las 14:00 (horario de Ecuador), por la tercera fecha de Champions League.

Con un encuentro ganado (1-0 ante Girona) y otro perdido (2-0 contra Arsenal), el equipo dirigido por el técnico español Luis Enrique marcha con 3 puntos en la competencia de clubes europeos. En esos dos compromisos, el futbolista tricolor estuvo de principio a fin.

Para este duelo, el club parisino llega con la motivación de la reciente victoria (4-2) sobre Racing de Estrasburgo en la liga francesa. En dicho cotejo también participó Pacho desde el principio, confirmando la regularidad y confianza del estratega.

Willian Pacho (i) en el calentamiento previo al partido de PSG en Champions League cortesía

Por su parte, el combinado neerlandés solo suma un punto en la Champions, tras caer (3-1) de visitante frente a Juventus y posteriormente igualar (1-1) con Sporting de Lisboa. Sin embargo, en el torneo local (Eredivisie) viene de derrotar 2-1 a AZ Alkmaar.

PSG recibirá a PSV en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa en uno de los nueve enfrentamientos programados para hoy, entre los que destacan Real Madrid vs. Dortmund, Juventus vs. Stuttgart y Arsenal vs. Shakhtar. Todos a partir de las 14:00 de Ecuador por la cadena de ESPN y Disney+ .

Por destacar en Brujas, el ecuatoriano de 20 años fue nominado al Golden Boy 2024, que premia al mejor sub-21 del año en Europa. Archivo

Joel Ordóñez también juega Champions con el Club Brujas

Desde las 11:45 (horario ecuatoriano), este martes 22 de octubre, el zaguero tricolor Joel Ordóñez jugará de visitante con el Brujas ante el Milan, en la misma fecha (3) de Champions League. Pese a que el futbolista ecuatoriano jugó de titular en los dos cotejos anteriores del torneo europeo (frente a Dortmund y a Sturm), en el triunfo 2-1 contra Westerlo en la Liga de Bélica ingresó desde el minuto 90’+2.

