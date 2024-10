Neymar rompe en llanto tras su emotivo regreso con el Al-Hilal | VIDEO

Si estás acostumbrado a ver a Neymar reír, bailar y disfrutar en el campo, es importante recordar que también hay un Neymar que llora. Sin embargo, sus lágrimas son de emoción por volver a hacer lo que más ama en la vida: jugar al fútbol.

El momento decisivo llegó cuando el brasileño volvió a vestirse de corto con el Al Hilal, y ahora está a un paso de regresar a las canchas tras una grave lesión de rodilla. Neymar, cuyo contrato con el club saudí se extiende hasta junio de 2025 y que cobrará 320 millones de euros por las dos temporadas firmadas, sufrió una lesión el 17 de octubre de 2023, durante un partido contra Uruguay en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Sufrió mucho en un año de lesión

La diagnosis fue dura: una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco, lo que incluso lo llevó a contemplar la retirada del fútbol.

El regreso a las canchas fue un momento de gran carga emocional para él. Con lágrimas en los ojos, Neymar compartió: "Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Cada día que me alejo de ello es un día de sufrimiento. Eso... eso es lo que más me duele”.

Además, reflexionó sobre el año que pasó alejado del juego, un tiempo que le permitió valorar a sus seres queridos. “Las personas más importantes de mi vida son mis amigos, mi familia y el fútbol. Cada vez que me lastimo, regreso. Pero no regreso a medias. Y no me rendiré”, afirmó con determinación.

Al Hilal en su desafío en la Liga de campeones Asiática contra el Al Ain, en Emiratos Árabes Unidos, y hay grandes expectativas de que Neymar pueda hacer su reaparición el lunes 21 de octubre. La emoción está en el aire, y el mundo del fútbol aguarda ansioso su regreso.

