El papel del hincha en la vuelta al fútbol

El fútbol ecuatoriano está cada vez más cerca de reactivarse, pero algo que no está muy profundizado es la responsabilidad que deben tener los hinchas para que sus actos no afecten al espectáculo. Hubo videos en los que se pudo ver cómo hinchas de Emelec hicieron un banderazo en estos últimos días, aglomerando personas y atentando contra la salud en medio de esta pandemia.

EXPRESO conversó con representantes de las barras más populares del país y hablaron del tema y de qué forma tratarán de no afectar al deporte.

Federico Rabascal, miembro de la Boca del Pozo y abogado de la barra, explicó lo que sucedió en esos videos y cómo la policía nacional debería tomar recaudos para que no suceda.

“Rommel Salazar y Juan Zapata (funcionarios del COE nacional) tomaron de ejemplo los problemas afuera del Capwell. Esos problemas fueron causados por otros hinchas no por la barra. Nosotros estuvimos en el cerro haciendo nuestras actividades con todas las medidas de bioseguridad, la policía supervisando a cada hora y nos retiramos a las 21:00 sin incidentes registrados”, explica.

Vale recalcar que la hinchada azul tiene un división interna y quienes hicieron desmanes fuera del Capwell son los opositores a la línea de Rabascal y Giuseppe Cavanna, hijo del fundador de la barra.

Nassib Neme, presidente de Emelec, siempre ha trazado una línea entre la barra y el club. Al ser interrogado si habrá un diálogo con ellos para que no compliquen la vuelta al fútbol, dijo sin tapujos que “los protocolos de bioseguridad no contemplan incidentes o gente reunida en las calles o bares, etc. Eso es parte de la seguridad pública”.

Desde Barcelona, Raúl Montoya, o como lo conocen en la barra Sur Oscura, Capitán Cavernícola, reconoce que aunque tiene muchas ganas de alentar esto puede perjudicar al club.

“Nosotros hemos evitado reunirnos, sí conversamos de varios asuntos de la barra, pero por ahora nada de concentrarnos en algún lugar o ir afuera del estadio. Hay que dejar que esto pase y conformarnos con este aliento desde casa”, sostiene.

Rommel Salazar tuvo una intervención hacia el público contando que la fecha del 15 de agosto se conserva, y aprovechó para enviarle un mensaje a los fanáticos.

“Hay varios factores para que el fútbol regrese, una es la responsabilidad de la ciudadanía. Hay una fecha definida del 15 de agosto, pero se busca salvaguardar la vida no solo los que hacen el fútbol directamente, también los indirectos. Los fanáticos deben respetar con disciplina los protocolos de bioseguridad, no banderazos, no aglomeraciones afuera de los estadios, no incidentes como lo que pasó en una ciudad del país. Se debe cuidar la vida de los ciudadanos”, explicó.

Liga de Quito realizó un video institucional en el que fomenta que los hinchas disfruten de la vuelta al fútbol desde casa. Voces como las de Adrián Gabbarini y Cristian ‘Chavo’ Cruz piden al fanático dejar los banderazos y aglomeraciones para cuando no haya tanto riesgo de contagio.

La barra Los Dinosaurios de Liga de Quito emitió un comunicado en el que señala que respetarán las normas previstas por los entes de control.

“Acataremos todas y cada una de las disposiciones emitidas por el equipo, LigaPro y el COE para que regrese el fútbol, demostrando nuestro compromiso y actitud responsable frente a la crisis sanitaria”.