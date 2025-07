Pacquiao vs Barrios: Resultado, millonario premio y posible pelea con Mayweather

La superestrella del boxeo mundial y miembro del Salón de la Fama, Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KOs), estuvo cerca de hacer historia la noche del sábado 19 de julio, pero un repunte en los últimos tres rounds del estadounidense Mario Barrios (29-2-2, 18 KOs) provocó un empate mayoritario que desilusionó a la leyenda y le permitió al campeón retener el cinturón peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

RELACIONADAS Presión sobre la LigaPro para conocer detalles de sus contratos

Un juez dio ganador a Barrios 115-113 y los otros dos vieron empate a 114-114, por los que Barrios retuvo el título.

El filipino Pacquiao, de 46 años, y único campeón de boxeo en ocho divisiones, controló la pelea durante la mayoría del combate, sin embargo el cansancio pareció pasarle factura en los rounds de campeonato, por lo que los tres jueces dieron a Barrios esos asaltos que al final fueron definitorios.

🚨 Paquiao :

Porque a sus 46 años se desempeña mucho mejor que boxeadores más jóvenes y genéricos como el @Canelo.

💩

Grandes momentos que vivimos junto a su figura en el ring.

😔

Que vuelva el buen boxeo.

😭#RT #TioTendencias #Viral #PaquiaoBarrios pic.twitter.com/1CDXdNaQkC — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) July 20, 2025

Satisfecho, pero sin euforia, Pacquiao dijo: “Quiero dejar un mensaje a los jóvenes con esta vuelta al ring. Con la ayuda de Dios y con esfuerzo, todo es posible. Sin embargo, no pude darle a esta reaparición el tiempo que merecía. Mi actividad política me permitió prepararme sólo dos meses y eso me restó chances. Creo que gané; yo gané la pelea y estoy entusiasmado con una revancha con Barrios para cuando se pueda. Quiero dejar un legado en el boxeo para que la nueva generación lo recoja”, dijo esperanzado.

Y es que cuatro años habían pasado desde que Pac-Man no se subía a un ring. Los registros revelan que la última vez que peleó fue en agosto de 2021, cuando perdió por decisión unánime contra Yordenis Ugás por el campeonato welter de la AMB.

Siga leyendo: (Amor y superación, los ingredientes que inspiran a esposos en el Ironman)

Millonario empate de Pac-Man

Pac-Man y Barrios levantaron el brazo en señal de victoria, pero empataron. Cortesía

La clasificación de Pacquiao por parte del CMB encendió otra vez las polémicas. Si bien complicó a Barrios, dividió el veredicto y soportó 36 minutos de acción, nació el debate: ¿Está capacitado, a esta altura, para combatir en el primerísimo nivel con otro tipo de campeones? No, definitivamente, opinaron.

Pichincha arrasa en los Juegos Nacionales Juveniles Manabí 2025 con 253 medallas Leer más

Pac-Man potenció su historial de ocho coronas mundiales oficiales en pesos diferentes con 62 victorias, 8 empates y 3 derrotas. Ganó mas de diez millones de dólares por el combate y siguió abriendo acertijos: ¿Cuánto vale la imagen de una deportista? El prestigio y la reputación... ¿Se convirtieron en valores en extinción?

¿Mayweather a la vista?

El campeón mundial invicto de peso ligero, Shakur Stevenson, abrió el debate: ¿el empate de Pacquiao podría haber abierto una puerta insospechada para que Floyd Mayweather regrese y reclame un título mundial? “Floyd va a ser campeón mundial pronto”, escribió Stevenson reavivando una de las rivalidades más grandes y lucrativas de la historia del boxeo.

Dicho esto, antes del combate y tras el empate, la visión de Stevenson cobró un nuevo significado. Para algunos, este resultado reavivó la creencia de que Floyd Mayweather podría regresar para enfrentar a esta versión de Pacquiao y quizás derrotarlo de manera más convincente que en su primer enfrentamiento hace diez años.

Para más contenido, ¡SUSCRIBETE A EXPRESO!