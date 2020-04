Pablo Santillo, lesionado y con un largo invicto en el arco de Barcelona

El exarquero argentino de Barcelona, Pablo Santillo, reveló que cuando llegó al Ídolo del Astillero en 2008 jugó las primeras 16 fechas de del campeonato nacional infiltrado, debido a que estaba lesionado.

Cuando Santillo llegó a Barcelona proveniente de Banfield, de Argentina, no aprobó los chequeos médicos por una supuesta lesión en los ligamentos y una fisura en su tobillo. Dolencias que fueron disipadas con una semana de entrenamiento de alto rendimiento.

Brahian Alemán: "Me sacaron de Barcelona y en Liga de Quito invité a Aguinaga a darnos de golpes" Leer más

“Cuando me hacen la resonancia, me sale que tengo los ligamentos rotos y que tengo también una fisura en el pie. No puede ser yo dije en ese momento, yo vengo jugando doctor (Bosco Mendoza), hágame hacer lo que quiera, hazme saltar, correr lo que quiera una semana le dije. Yo dejé todo por venir acá (Barcelona)”, recordó el jugador al programa Fútbol Sin Cassette.

Sin embargo, en su debut con los canarios el guardameta sufrió una lesión en el pie. “Tuve una fisura en el pie izquierdo. Atajé las 16 fechas del torneo infiltrándome la pierna.

En los entrenamientos apretaba los dientes y seguía, puedes preguntarle a cualquier compañero", aseguró el jugador que al final esa campaña fue elegida como el mejor guardameta del año en Ecuador, ya que fue el menos goleado con 796 minutos sin que le marcaran.