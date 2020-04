Brahian Alemán jugó en 2015 en Barcelona y protagonizó el bombazo del mercado de transferencias cuando firmó por Liga Deportiva Universitaria de Quito. Sin embargo, el mismo jugador confesó que "nunca se fue por la plata" y que lo sacaron del plantel amarillo. Mientras, de su paso por el albo recuerda el problema que tuvo con el entrenador Álex Aguinaga.

“Yo no me fui de Barcelona. A mí me sacaron. Eso es lo que la gente no sabe. Todos se piensan que yo me fui por plata. Mentira. Les dije que era una falta de respeto y que me tenían que haberlo comunicado antes. Yo estaba caliente porque volví a Guayaquil a hacer la pretemporada pensando que todo estaba normal”, dijo Alemán (30 años) a EcuSport.

El uruguayo continuó su relato. “Estuve tres días ahí (en Guayaquil), esperando que alguien se acercara a hablar conmigo y nadie se acercó. Fui a cenar una vez con Damián Lanza, Gabriel Marques y ellos se iban a hacer la pretemporada”.

Al final, dijo que se quedó en esa ciudad esperando alguna respuesta de los directivos. Pero, al final se regresó a Uruguay con todas sus cosas. "Ya había rechazado una oferta de Liga (de Quito) y cuando se enteraron de eso volvieron a acercar más ofertas”, agregó.

Mientras, ya en el cuadro universitario, tuvo algunos problemas con el entrenador Álex Aguinaga, al punto que lo retó a darse de golpes.

“Lo invité a pelear porque algo pasaba, le dije ‘vos tenés un problema personal, nos vamos para allá que está todo oscuro y se termina el problema, ya está. Me respondió que no se qué, ahí le dije ‘pero vos tenés algo conmigo, porque es todo conmigo, si tenés un tema personal, vamos y lo arreglamos. Vamos para allá atrás porque está lleno de cámaras acá’, porque le gustaba entrenar con cámaras”, confesó Alemán.