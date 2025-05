Pablo Calle: “Me gustaría ir a Europa, pero primero está Barcelona”

Su gol ante Pachuca en la Noche Centenario, el pasado 30 de abril, lo posicionó en la órbita del barcelonismo. Es cuencano de nacimiento pero guayaquileño de corazón. Ha ‘quemado’ etapas siendo goleador y capitán por tres temporadas en las divisiones menores del Ídolo.

Se trata de Pablo Calle (17 años) quien, en exclusiva para EXPRESO, reveló cómo influyó la pretemporada de 2025, en Manta, para ganarse un espacio en el equipo que dirige Segundo Castillo. Habló del impacto tras su anotación ante los Tuzos, sus comienzos en el deporte y la relación con el camerino.

¿Quién influyó en su vida para que se encamine en el fútbol?

Mi papá. Él jugó en el torneo de Ascenso de la Segunda Categoría con un club llamado El Cuartel. Me llevaba a las canchas desde muy pequeño también a jugar indoor. Desde que tengo uso de razón me gusta el deporte.

¿Cómo le afectó vivir alejado de tu familia?

Salir de casa a los 12 años me hizo ver las cosas diferente. Creo que estando aquí con don Carlos Dstteffano y doña Priscila Pincay (padres de su novia) recupero ese cariño que, aunque no me ha faltado, sí he necesito desde que salí de Cuenca.

¿En qué momento notó que podría llegar al profesionalismo?

Cuando estaba en la sub-15 y me comenzaron a llamar a la sub-19. El ir al estadio y ver a toda la hinchada y a los futbolistas me encantó. Desde ahí mi mentalidad fue llegar a ser un jugador profesional.

¿Cuál fue la principal diferencia de niveles de jugar en Cuenca y en Guayaquil?

Acá todo es más físico. Pienso que si no hubiera salido de Cuenca no hubiera llegado al nivel en el que juego ahora.

Pablo Calle desde siempre jugó al fútbol. En la foto, en sus inicios en su natal Cuenca. Cortesía

En 2024 tuvo su primer llamado a la pretemporada con el entrenador Diego López ¿Se lo esperaba?

No. El profe Alfaro Moreno (expresidente del club) le dio la noticia a mis padres y yo estaba feliz. Compartí con Javier Burrai, Damián Díaz, Carlos ‘Paco’ Rodríguez, Luca Sosa, Leonai Souza… para mí genial, aunque no me fue tan bien, quizás por los nervios.

¿Es cierto que en ese año tuvo una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda y cuando se recuperó volvió a entrenar con el primer equipo...?

Sí. El profe Holan (sucesor de López) subía tres días a la semana a juveniles y ya sabía cómo era el ritmo. Entonces para este año (2025), que volví a la pretemporada, no se me hizo difícil.

¿Cómo fueron esas tres semanas de pretemporada en Manta?

¡Uff! muy cansadas y lindas. Eran tres jornadas diarias. Eso nos ayudó a todos los juveniles que también fueron.

¿Cree que por su rendimiento en esos días se ganó un puesto en Barcelona?

Yo fui con un propósito que era quedarme. Me recordé a mí mismo que el año pasado no me fue tan bien. Ya sabía cómo entrenaban y cómo jugaban. No me podía ir mal. Con esa mentalidad entrené y hasta el día de hoy, gracias a Dios, estoy en el primer equipo.

¿Cómo es su relación con Octavio Rivero y Felipe Caicedo, jugadores que son tu competencia en la delantera?

Muy bien con todos. Con Octavio nos saludamos a veces y me suelen hacer bromas. Todos son divertidos y el ambiente es bueno.

Calle junto a Felipe Caicedo, a quien considera como gran referente. Archivo

¿Esperaba marcar su primer gol con Barcelona en la Noche Centenario ante Pachuca?

Días antes sabía que iba a jugar y tenía mucha fe de que iba a entrar y hacer un gol. Se lo dije a mi novia y así fue. Al rato que entré se me fueron los nervios que me ayudaron a correr y hacer lo que venía demostrando en los entrenamientos. Era un sueño que estaba cumpliendo.

¿Cómo reaccionaron tus compañeros desde ese gol?

Me molestaban. Jesús Trindade me dijo ‘ahora te voy a ver esta semana si no te agrandas, si no das like por ahí en Instagram’ (ríe).

¿Quién es su mejor amigo en Barcelona?

Siempre voy arriba y abajo con Jandry (Gómez) porque él también viene desde formativas. Y de los grandes, a veces me junto con el Loco Cortez, con Byron Castillo o Dixon Arroyo.

¿Qué compañero lo ha sorprendido más en los entrenamientos?

Joaquín Valiente cuando recién llegó. Otro es Trindade que, ¡uff!’, es muy intenso. Creo que todos tienen un plus que aportan al equipo.

¿Cuáles cree que fueron las aptitudes que vieron sus entrenadores de formativas para designarlo capitán por tres años seguidos?

Soy muy tranquilo y sé cómo manejar el partido cuando va mal. No me desespero y sé hablar con mis compañeros cuando hay frustración porque no le salen las cosas. Creo que los profes me han dado la confianza para dirigir al equipo y tratar de hacer las mejor las cosas.

¿Alguna cábala que tenga antes de los partidos?

Siempre me siento en la última fila del bus antes de bajar al estadio. También acostumbro comer maní salado.

Calle y su ansiado debut con el primer equipo en la Noche Centenario. Cortesía

¿Qué discurso maneja Segundo Castillo con los juveniles?

Que nos esforcemos, que nuestra oportunidad va a llegar y que cuando llegue la aprovechemos. Que no nos desesperemos y que trabajemos duro porque estamos en un club donde nadie nos regaló nada para llegar.

¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres?

No mucho la verdad. A veces salgo a comer con mi novia. Trato de descansar más y estar enfocado en lo que quiero.

¿Cuáles son sus gustos musicales preferidos?

Salsa, bachata, reggaeton… música latina. Ahora escucho mucho a Jombriel que está pegado.

¿En qué país le gustaría jugar?

Tengo muchas esperanzas de llegar a Europa. Sé que va a llegar. Me gustaría jugar en España o en Inglaterra, pero tengo los pies en la tierra y sé que primero debo tener minutos y hacer goles en Barcelona.

¿Quién es su referente internacional como delantero?

Cristiano Ronaldo. Lo sigo viendo en el Al Nassr y también a Neymar en Santos. Son jugadores de élite.

