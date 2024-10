Otilino Tenorio: Su sobrino sigue sus pasos y es jugador de Barcelona

Johan García Tenorio es un jugador de las canteras de Barcelona y sobrino del fallecido futbolista Otilino Tenorio. Juega como volante y en los últimos días ha vivido momentos de ensueño.

Johan fue uno de los jóvenes convocados por Ariel Holan para el partido contra Macará, lo que lo motivó aún más. Y en este momento entrena en Santa Cruz de la Sierra y hoy, a las 16:00, se enfrenta a Uruguay en el torneo sub-15 de la Conmebol, en el estadio Tahuichi Aguilera.

A sus 16 años, vivir estas experiencias ha hecho a García más responsable. Asegura que lo disfruta, aunque ha requerido sacrificio y el apoyo de su familia para trasladarse desde el Guasmo al sur de Guayaquil, para asistir a los entrenamientos del cuadro torero.

En el mismo día le dieron dos noticias mega buenas

Johan es consciente de que su tío Otilino dejó una huella en el balompié ecuatoriano y desea seguir sus pasos.

- Han sido días intensos. Saltó a la nómina de Barcelona en LigaPro y ahora es parte de la selección sub-15.

- Todo esto se lo agradezco a Dios. Me siento muy bien con todo el grupo, nos estamos preparando para el Sudamericano y las oportunidades emocionantes que se avecinan.

- ¿Qué dice su familia sobre la convocatoria?

- Mi familia está muy alegre. Aunque ya hemos tenido más microciclos con la selección, con la convocatoria al Sudamericano se sintieron muy felices porque es ahí donde yo quería estar para poder mostrar todo mi talento.

- ¿Fútbol en las venas?

- Sí, por parte de mis padres, que también jugaron al fútbol, y mi tío Otilino. Aunque no pude verlo, todos dicen que fue un crack en la cancha, que transmitía mucha alegría.

- ¿Piensa revivir la celebración con la máscara como lo hacía Otilino?

- Claro, no es mala idea, pero creo que ahora ya no dejan.

- ¿Hay algún video de su tío que lo haya marcado?

- Hay un gol que él anotó desde fuera del área y otro en el que se pone la máscara. Estoy siguiendo sus pasos, aunque no jugamos en la misma posición. Lo admiro mucho y sé que me está viendo desde el cielo.

- ¿Siente que él lo está observando?

- Sí, siento que me está viendo desde arriba y me da mucha fuerza para cumplir mi sueño, y para que mi mamá, mi papá y mi familia se sientan orgullosos con mi juego.

- Estos días han estado llenos de emociones.

- Es verdad. Después de la convocatoria del profesor Holan y lo de la Tri, ahora solo queda una cosa: salir campeón en el Sudamericano y esperar debutar con Barcelona.

Siempre soñó este momento

- ¿Cómo fue recibir la llamada para la Tri?

- Estaba entrenando en Barcelona cuando el presidente Antonio Álvarez me dijo que había sido convocado. Me sentí muy feliz, ya que justo ese día también me habían llamado para el partido contra Macará. Fueron emociones intensas.

- Un doblete de convocatorias.

- Hizo que me sienta muy orgulloso y mi familia también, por estos logros.

- ¿A qué edad comenzó a jugar?

- Primero estuve en Cristo Te Ama, una escuela de mi sector, cuando tenía cuatro años, y a los cinco años en Barcelona. Siempre soñé con formar parte del primer plantel del club y estar en la selección, y creo que ahora lo estoy logrando gracias a Dios. Esas son las cosas que sueñas, y poco a poco se van cumpliendo.

- Desde el Guasmo para el mundo.

- Vivo en el Guasmo, en el sector de La Playita. Ha sido un proceso duro, pero seguimos adelante. Hay mucho sacrificio por parte de mi familia, y aquí estamos para cumplir todos nuestros sueños.

- ¿Desde cuándo estás en el primer equipo?

- Me subieron a primera en la pretemporada, con el profesor Diego López. Ahora me llamó el profesor Holan para ser parte del plantel con otros amigos de la formativa. Hacer bien las cosas en el entrenamiento en primera me sirve mucho para mostrarme en el equipo.

- ¿Cuáles son sus características en la cancha?

- Me destaco como un número 10. Soy físico, recuperador, tiro al arco y me gusta encarar. Siempre estoy dispuesto a lo que me diga el entrenador, lo primero es que el equipo salga ganando.

- ¿Sueña con jugar en el primer equipo y en la selección mayor?

- Sí, me estoy preparando para eso, para estar ahí sin nervios. Esto es paso a paso, hay que ir cumpliendo con todas las etapas.

- A que jugador admiras

Mi referente a nivel mundial es Neymar y aquí en Ecuador me gusta cómo juega Yandri Gómez.

