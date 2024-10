LigaPro: Apagones cambian horarios de la fecha 9 y después se suspenderá el torneo

La fecha 9 de la segunda etapa de la LigaPro contará con un solo partido que se jugará en la noche, marcando el inicio de la jornada. Debido a la crisis energética, LigaPro ha determinado que el partido se juegue el viernes 4 a las 19:00: Libertad vs. Cumbayá.

Este encuentro tiene un pedido especial de los directivos y autoridades lojanas para que se dispute en horario nocturno, convirtiéndose en el único partido que comenzará a esa hora; inicialmente, se había previsto jugarlo por la tarde.

El resto de los partidos tendrán como límite iniciar a partir de las 17:00, para que los aficionados puedan abandonar los estadios al caer la noche. Esto se aplicará en el encuentro entre Emelec y Aucas en el estadio Capwell.

Los horarios de la fecha 9 quedaron así.

Viernes 4: 19:00: Libertad vs Cumbayá. Sábado 5: 11:00: Mushuc Runa vs Independiente. 13:30: D. Cuenca vs Técnico Universitario. 16:00: El Nacional vs Barcelona.

Domingo 5: 12:00: Católica vs Imbabura. 14:30: Liga de Quito vs Orense. 17:00: Emelec vs Aucas. Lunes 7: 15:30: Macará vs Delfín.

La LigaPro se suspenderá después de la fecha 9, ya que se llevarán a cabo dos jornadas de eliminatorias para el Mundial 2026, con los partidos de Ecuador ante Paraguay en el estadio Rodrigo Paz el 10 de octubre y ante Uruguay en Montevideo el 14 de octubre. Se estima que el torneo se reinicie el viernes 18 de octubre con la fecha 10.

