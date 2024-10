Mario Pineida: Entre disculpas y verdades ocultas sobre Liga de Quito

Y habló Mario Pineida, quien es el jugador más mediático desde el miércoles 2 de octubre de 2024, debido a que convirtió un penal con su equipo, El Nacional, con el que dejó fuera a Liga de Quito de la Copa Ecuador en el estadio Rodrigo Paz.

En pleno festejo y en medio de la euforia, el jugador se "desquitó" de todo lo que le han dicho los hinchas de Liga de Quito y lanzó la siguiente frase: "Te di la vuelta olímpica en 2020 (con Barcelona) y ahora dejamos afuera a estos perros".

Todo comenzó aquí luego del partido de Copa Ecuador

Desmedida celebración o euforia justificada ?



Mario Pineida pegando duro post partido, a mi criterio siendo violento innecesariamente pic.twitter.com/JOfqCpAQc5 — Luis Eduardo Jacome (@LuisEduJacome) October 3, 2024

Puedes leer además: Emelec: José Pileggi debe correr a negociar la deuda con el Banco del Pacífico

Sacó todo lo que tenía guardado

Ecuador - Paraguay: Fecha, día, hora y dónde ver del partido |Eliminatorias 2026 Leer más

Se sabía que eso iba a traer consecuencias, y en una jugada inteligente, antes de que le pidieran alguna reacción por parte de Liga de Quito o de la FEF, organizadora de la Copa Ecuador, se comentó:

"Quizá me pasé un poco de tono, pero me saqué todo lo que sentía de encima. Los jugadores de Liga de Quito saben todo lo que también han dicho de mí. En todo caso, pido disculpas si ofendí a alguien y, si no lo ofendí, también. Cuando uno gana, dice de todo. Si algún hincha de Liga se ha ofendido por lo que dije, ellos también saben lo que me han dicho a mí, y creo que por todo eso me saqué”, dijo Pineida a Mundo Deportivo.

RELACIONADAS Beccacece reduce su lista de convocados para los partidos ante Paraguay y Uruguay

Pero también dejó claro su punto, por si acaso no quedaba nada claro: "Y cuando a uno lo 'reputean' dentro de la cancha y le dicen de todo, se acuerdan de la madre, de nuestras esposas, nuestros hijos, sin que ellos tengan nada que ver, porque somos nosotros los que estamos dentro de la cancha. Pero creo que me pasé un poquito de tono en lo que dije, pero era lo que tenía guardado", comentó Pineida.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!