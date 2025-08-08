Expreso
Orense, Universidad Católica, LigaPro 2025
Orense y Universidad Católica se enfrentan por la fecha 24 de la LigaPro 2025.cortesía

Orense vs. Universidad Católica: día y canales para ver EN VIVO | LigaPro 2025

Machala vive un duelo decisivo: Orense recibe a Universidad Católica por la LigaPro, con ambos peleando por el hexagonal

  • Redacción Expreso

La LigaPro 2025 arranca su fecha 24 esta noche con el duelo entre Orense SC y Universidad Católica, desde las 19:00, en el estadio 9 de Mayo de Machala.

El conjunto bananero, quinto en la tabla con 37 puntos, busca recuperarse tras la derrota 2-0 sufrida ante Barcelona en la jornada anterior. El equipo dirigido por Raúl Antuña necesita un triunfo en casa para afianzarse en la zona del primer hexagonal.

Orense, Universidad Católica, LigaPro 2025
Orense busca asentarse entre los cuatros primeros del torneo nacional.@Orense_SC

En frente estará un Trencito Azul en racha positiva: llega de golear 6-2 a Aucas y acumula tres victorias seguidas. Con 34 unidades, el equipo de Diego Martínez ocupa la séptima posición y está a un punto de meterse en los puestos de privilegio.

Último antecedente de Orense y Universidad Católica en LigaPro

En la primera rueda, Universidad Católica venció 2-0 a Orense en Quito, con tantos de Ismael Díaz y Andrés Rodríguez. Esta noche, los machaleños buscarán la revancha ante su gente.

Detalles para ver EN VIVO Orense vs. Universidad Católica

  • Día: viernes 8 de agosto
  • Horario: 19:00 de Ecuador
  • Dónde: Estadio 9 de Mayo, Machala
  • Canales de TV y streaming: El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Tabla de posiciones LigaPro 2025

