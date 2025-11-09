Orense vs Barcelona SC hoy, EN VIVO: hora, alineaciones, dónde ver el partido

El plantel principal aún tiene posibilidades del boleto a Copa tras los últimos resultados de sus rivales directos.

Barcelona SC encara una de sus últimas oportunidades para seguir en carrera hacia la Copa Libertadores. Los amarillos, terceros en el hexagonal con 58 puntos (+8), se enfrentan la tarde de este domingo 9 de noviembre, desde las 18:00, a Orense, en Machala, en un duelo que definirá buena parte de su destino internacional.

El panorama no es alentador. Liga de Quito superó 3-1 a Libertad y se afianza en el segundo puesto con 61 unidades (+26), mientras que Independiente del Valle, pese a caer 0-2 con Universidad Católica, sigue como líder absoluto con 73. Esto deja al equipo de Ismael Rescalvo en una situación de dependencia: debe ganar todo lo que le queda y esperar un tropiezo de los Albos.

Alineaciones de Orense vs Barcelona

Esperar que le vaya mal a Liga de Quito

El rendimiento de Barcelona en este hexagonal ha sido irregular. De cuatro compromisos, solo pudo ganar uno, empató otro y perdió dos. Las falencias defensivas y la falta de eficacia ofensiva han complicado su camino. Rescalvo ha insistido en que “mientras haya opciones, el grupo seguirá luchando”, pero la presión crece jornada a jornada.

Orense, su rival de turno, ya no tiene mucho en juego. Es colista con 50 puntos, aunque tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, el equipo machaleño buscará despedirse de su afición con un triunfo que le devuelva alegría al estadio Nueve de Mayo.

Barcelona, en cambio, necesita más que eso: tres puntos, carácter y la esperanza intacta de que la suerte, finalmente, le sonría en este cierre de temporada.

EN VIVO: Orense vs Barcelona SC

