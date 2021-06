El orden, clave para el partido contra Argentina

La balanza de los cuartos de final de la Copa América está inclinada hacia Argentina. Los números le dan un membrete de favorita y está respaldada por los números.

La Albiceleste ganó el grupo A, fue el equipo más goleador (7) y ostenta la defensa menos vencida (2). Mientras, Ecuador no se impuso en un solo partido de la primera ronda.

De todas maneras, Patricio Lara y Víctor Montoya creen que hay razones para creer en la sorpresa.

Lara aseguró que no hay motivo para temer, pues los gauchos ya no son el ‘cuco’. “No hay que negar que Argentina tiene mayores variantes que Ecuador, pero no veo una superioridad abismal. Ellos también han pasado dificultades en encontrar su equipo ideal. Pienso que, si se hace un partido con mucho orden táctico, se puede dar un resultado favorable para la selección que dirige Alfaro”, mencionó Lara.

El extécnico de Orense indicó que, pese a que la Tri no le fue bien en el arranque de esta Copa América, con el pasar de los partidos Gustavo Alfaro ha encontrado su equipo. “Hay que rescatar muchas cosas positivas de esta Copa para Ecuador. Una de ellas es la aparición del chico Piero Hincapié, es un jugador que le ha dado otra cara a la defensa. Me gustó lo que hizo Diego Palacios en el partido anterior como lateral por izquierda. Creo que poco a poco el técnico ha encontrado jugadores fundamentales para lo que quiere implementar en la selección”.

Por su parte, el exfutbolista Víctor Montoya confía en que la Tri obtendrá un buen resultado ante Argentina, siempre y cuando se controle bien a figuras como Lionel Messi y Lautaro Martínez.

“Si bien vamos a enfrentar a una selección que tiene al mejor jugador del mundo, se tiene que hacer un partido inteligente, taparle las salidas y evitar que Messi reciba la pelota. Si le cortamos el juego en el medio campo creo que los podremos controlar”.

Y el entrenador del combinado argentino, Lionel Scaloni, coincide con ellos. No se siente favorito para el sábado.

“Máximo respeto a Ecuador. No lo digo solo porque todos los rivales de esta Copa son difíciles, sino porque ha demostrado que es un buen equipo, joven, dinámico, que tiene buenos jugadores y que seguramente nos dará guerra”, dijo.

Scaloni advirtió que no hay motivos para creer que el duelo contra la Tricolor será un simple trámite.

“Hemos visto que se han hecho grandes partidos con equipos que no eran considerados favoritos, así que no hay que confiarse y jugarlo de la mejor manera”, concluyó.