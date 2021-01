La operación por el delantero azul

En la casa azul faltan piezas para terminar de completar la plantilla 2021. Un volante mixto y un delantero son los dos cupos que el equipo millonario busca para cerrar su participación en el mercado de fichajes, al menos en las incorporaciones. Pero aunque todavía son dos jugadores que deben llegar, el goleador es lo que más preocupa.

Con los cupos completos de extranjeros, los únicos jugadores que Emelec podría incorporar son nacionales. Brayan Angulo, quien dejó el club a finales de 2018, es una opción que el club tiene entre sus posibilidades, pero aún no está cerrado.

Expertos comentan sobre este dilema en la tienda azul y coinciden en que Emelec necesita de forma urgente un delantero, porque solo con Facundo Barceló y Alejandro Cabeza no les bastará.

“Si pueden conseguir al Cuco Angulo y otro delantero mucho mejor. Cabeza nunca se consolidó ni en Independiente del Valle ni en Aucas, no es goleador. Barceló hizo algunos goles de penales y contra Portoviejo ejecutó cuatro goles y los otros el resto de la temporada, entonces no son números de goleador”, dijo Ricardo Armendáriz.

Raúl Avilés, que en su época de jugador estaba un poco más cerca del gol que Armendáriz, no discute lo dicho por el Bocha, de hecho lo potencia con cifras.

“Emelec necesita un goleador urgente. Cabeza no es goleador. Ha jugado cerca de 140 partidos en Primera y tiene seis o siete goles, eso para un delantero son malas cifras. Barceló mejoró algo con otro delantero en punta, pero no son jugadores que generen pánico al equipo rival. Porque un delantero puede estar o no en racha constantemente, pero sus movimientos siempre deben generar peligro en el área contraria y ninguno de los dos nombres genera eso”, dijo el excampeón con el Bombillo.

De hecho, Emelec tuvo como mayor anotador en 2020 a José Francisco Cevallos (14 goles), que no es delantero, sino volante con llegada al área. Mientras que Barceló anotó 10 anotaciones.

El vicepresidente del Club Sport Emelec, Edmundo Véjar, declaró en Radio i99 cómo está la negociación por el Cuco Angulo y reconoció que “todo depende de dos cosas: Si Cruz Azul (con quien tiene contrato) va a utilizar al jugador y las condiciones en las cuales vendría al Ecuador. Obviamente Brayan Angulo es un jugador que nació aquí (en Emelec) y pensaríamos que quisiera retornar al club”.

Curiosamente, Angulo fue el último goleador que disfrutó el Bombillo. Su llegada sería clave para potenciar un sector que el año anterior no cerró con los mejores números.