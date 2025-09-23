Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el partido de Sudamericana

Independiente del Valle necesita remontar un 2-0 ante Once Caldas, en Colombia, para clasificar a las semifinales

Independiente del Valle confía en remontar la serie ante Once Caldas.

Independiente del Valle visitará a Once Caldas este miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los rayados llegan con la misión de remontar la derrota 2-0 sufrida en Chillo Jijón, en el duelo de ida. Ese día, el experimentado delantero Dayro Moreno fue la gran figura con un doblete que puso contra las cuerdas al club ecuatoriano.

El técnico Javier Rabanal reconoció tras la caída que “hemos cometido errores que nos costaron caro, eso tenemos que corregir para ir a jugar de visitante. Debemos hacer un buen trabajo. Tampoco vamos a salir expuestos y que nos hagan más daño. Yo creo que podemos dar mucha batalla”.

El estratega español añadió que “es una situación complicada la que enfrentamos. Vamos a ir a Manizales a jugar de igual a igual y tratar de emparejar el marcador. El equipo está dolido, pero no nos sentimos eliminados”.

🏆⚽️ ¡Se juega la Vuelta de los Cuartos de Final!



⏰📺 Horario y TV para los partidos de la CONMEBOL #Sudamericana #LaGranConquista pic.twitter.com/uQ6In3LaMY — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 22, 2025

Para este encuentro, el DT podría contar con el volante Patrick Mercado, quien se perdió el primer juego debido a un viaje a Portugal para cumplir trámites relacionados con una futura incorporación al fútbol luso en 2026.

Independiente del Valle necesita ganar por tres goles de diferencia para clasificar directamente a las semifinales de la Sudamericana. Un triunfo por dos tantos de ventaja llevará la definición a la tanda de penales.

Datos claves del Once Caldas vs. Independiente del Valle

Independiente del Valle está listo para la revancha ante Once Caldas. API

Fecha: Miércoles 24 de septiembre

Hora: 19:30 (hora de Ecuador)

Estadio: Palogrande, Manizales

Transmisión: DSports y ESPN (TV); DGO y Disney+ (streaming)

