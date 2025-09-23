Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Once Caldas vs. Independiente del Valle, Copa Sudamericana 2025, en vivo, fecha, dónde ver, hora, IDV, DSports, DGO, ESPN, Disney+
Independiente del Valle confía en remontar la serie ante Once Caldas.API

Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el partido de Sudamericana

Independiente del Valle necesita remontar un 2-0 ante Once Caldas, en Colombia, para clasificar a las semifinales

Independiente del Valle visitará a Once Caldas este miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Te invitamos a leer: Richard Carapaz llega motivado al Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Los rayados llegan con la misión de remontar la derrota 2-0 sufrida en Chillo Jijón, en el duelo de ida. Ese día, el experimentado delantero Dayro Moreno fue la gran figura con un doblete que puso contra las cuerdas al club ecuatoriano.

El técnico Javier Rabanal reconoció tras la caída que “hemos cometido errores que nos costaron caro, eso tenemos que corregir para ir a jugar de visitante. Debemos hacer un buen trabajo. Tampoco vamos a salir expuestos y que nos hagan más daño. Yo creo que podemos dar mucha batalla”.

Aitana Bonmatí, Balón de Oro 2025, FC Barcelona, mejor jugadora del mundo

Aitana Bonmatí gana su tercer Balón de Oro consecutivo y hace historia en el fútbol

Leer más

El estratega español añadió que “es una situación complicada la que enfrentamos. Vamos a ir a Manizales a jugar de igual a igual y tratar de emparejar el marcador. El equipo está dolido, pero no nos sentimos eliminados”.

Para este encuentro, el DT podría contar con el volante Patrick Mercado, quien se perdió el primer juego debido a un viaje a Portugal para cumplir trámites relacionados con una futura incorporación al fútbol luso en 2026.

Independiente del Valle necesita ganar por tres goles de diferencia para clasificar directamente a las semifinales de la Sudamericana. Un triunfo por dos tantos de ventaja llevará la definición a la tanda de penales.

Datos claves del Once Caldas vs. Independiente del Valle

Once Caldas vs. Independiente del Valle, Copa Sudamericana 2025, en vivo, fecha, dónde ver, hora, IDV, DSports, DGO, ESPN, Disney+
Independiente del Valle está listo para la revancha ante Once Caldas.API

  • Fecha: Miércoles 24 de septiembre

  • Hora: 19:30 (hora de Ecuador)

  • Estadio: Palogrande, Manizales

  • Transmisión: DSports y ESPN (TV); DGO y Disney+ (streaming)

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Así puedes deshacerte de los muebles y cables viejos en Quito

  2. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 23 de septiembre

  3. Paro Nacional 2025: Cierres viales obligan a los trabajadores a caminar

  4. Paro nacional Ecuador 2025: ¿Revisa en tiempo real cuáles son las vías cerradas?

  5. Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el partido de Sudamericana

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

  4. Movimiento Indígena de Tungurahua da 48 horas a Noboa para cumplir sus demandas

  5. ¿Quién era Javier Bolaños, el funcionario municipal asesinado en Durán?

Te recomendamos