Omar Asad: así analiza el argentino sus primeras semanas como DT de El Nacional

Confesó que empleará un estilo pragmático ya que "no se casa con ningún sistema"

Han pasado son dos semanas desde que Omar Asad asumió la dirección técnica de El Nacional, y el entrenador argentino irradia optimismo.

Con la Supercopa Ecuador en la mira, que se disputará el próximo 1 de febrero ante Liga de Quito, el DT está decidido a marcar un nuevo capítulo de éxitos con el bitricampeón.

“Me contrataron para todo el año, así que el primer objetivo es ese (Supercopa). Nos toca trabajar y poner de pie de nuevo al Nacho para que vuelva a levantar el título de campeón ecuatoriano”, afirmó el estratega, quien reemplazó a su compatriota Marcelo Zuleta.

El Turco, que volverá a dirigir luego de tres temporadas de inactividad, explicó que su propuesta táctica será flexible, adaptándose al talento disponible en la plantilla.

“No me caso con un sistema. No voy a sacrificar a un jugador solo por mantener un sistema propio. Siempre habrá un equipo fuerte, ofensivo, y cada jugador estará en su mejor posición”, destacó.

En cuanto a los refuerzos, Asad dijo sentirse satisfecho con el actual plantel y ha aprovechado estas semanas para evaluar el desempeño de los juveniles: “Todo eso lleva su tiempo, pero creo que hasta ahora la planificación ha sido muy buena”.

Sobre el reemplazo del mediapunta Gabriel ‘Loco’ Cortez, figura para la conquista de la Copa Ecuador 2024, aseguró que junto a la dirigencia que encabeza Marco Pazos están analizando tres posibles incorporaciones. “Esta semana podría haber alguna novedad”, reveló.

Entre los nombres que han sonado en la prensa capitalina destaca el de José Francisco Cevallos Jr., quien recientemente terminó su contrato con el Aktobe de Kazajistán. El exjugador de Liga de Quito y Emelec podría regresar al fútbol ecuatoriano.

Pretemporada de El Nacional

El camino de El Nacional hacia la Supercopa Ecuador estará antecedido por tres amistosos de pretemporada. El 18 de enero se medirá ante Deportivo Pasto, mientras que el 22 jugará contra Deportivo Quito en la Copa AFNA.

El tercer amistoso está programado para el 26 de enero. Dependiendo de los resultados en la Copa AFNA, enfrentará al ganador de la llave entre Aucas y Vinotinto Ecuador en la final. En caso contrario, se enfrentará al perdedor de ese cruce.

Cuerpo técnico de Omar Asad en El Nacional

El Turco Asad fue presentado en rueda de prensa el jueves 16 de enero. cortesía

El Turco estará acompañado por José Madrid y Carlos Girardengo, como sus asistentes técnicos, y Sandro Borja, como preparador de arqueros.

