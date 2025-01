LigaPro 2025: Conoce el calendario de las primeras fechas

70 partidos más que en el 2024, así se jugará la LigaPro 2025. Del viernes 14 al lunes 17 de febrero, será la primera fecha. Barcelona SC jugará en Manta, ante el debutante en la Serie A, el Manta FC.

El campeón, Liga de Quito, enfrentará al otro debutante, Vinotinto, y Emelec recibirá a Católica.

Gastón Campi ya trabaja con el plantel de Barcelona que realiza su pretemporada en Manta

¿Cómo se jugará el torneo 2025?

Es diferente al de 2024, donde se jugaban dos fases de 15 fechas y una final. Ahora, la primera etapa tendrá 30 fechas. Serán 312 encuentros en total, a diferencia de los 242 del 2024. Luego, habrá una fase final con dos hexagonales y un cuadrangular.

Del primero al sexto puesto de la tabla de posiciones será el primer hexagonal que definirán al campeón de la LigaPro y los tres equipos clasificados a Copa Libertadores y 3 a Copa Sudamericana y Libertadores.

El segundo hexagonal de los equipos ubicados del 7 al 12 otorgará al ganador un cupo a la Copa Sudamericana, y un cuadrangular con los elencos del 13 al 16 donde determinará los dos equipos que descenderán a la Serie B.

Será un torneo más largo, con tres pausas para las fechas FIFA de las eliminatorias.

Las tres primeras fechas de la LigaPro 2025:

Fecha 1: Manta FC vs. Barcelona SC, Emelec vs. Universidad Católica, Libertad vs. Independiente del Valle, Liga de Quito vs. Vinotinto, Aucas vs. Técnico Universitario, Mushuc Runa vs. Delfín, Macará vs. Orense, El Nacional vs. Deportivo Cuenca.

Fecha 2: Delfín vs. Emelec, Independiente del Valle vs. Liga de Quito, Deportivo Cuenca vs. Aucas, Universidad Católica vs. El Nacional, Vinotinto vs. Macará, Barcelona SC vs. Mushuc Runa, Orense vs. Manta FC, Técnico Universitario vs. Libertad.

Fecha 3: Libertad vs. Barcelona SC, Independiente del Valle vs. Universidad Católica, Aucas vs. Vinotinto, El Nacional vs. Técnico Universitario, Emelec vs. Macará, Manta FC vs. Delfín, Liga de Quito vs. Orense, Mushuc Runa vs. Deportivo Cuenca.

