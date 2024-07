Copa Ecuador: Olmedo ´revive´ con la visita del campeón, Independiente

Independiente del Valle sigue siendo el vigente campeón de la Copa Ecuador, pues su título del 2022 fue el último entregado. Con ese sello enfrentará la noche de este miércoles 31 de julio su primer partido en la edición actual, en una visita al emblemático Olmedo de Riobamba, que se reencontrará con su hinchada en este partido tras una sanción de seis fechas sin público en el torneo de Segunda.

Lea también: Los árbitros se paralizan nuevamente y LigaPro intenta solucionar sus salarios

José Rodríguez: "El resultado no se quedó con nosotros, pese a que lo dimos todo" Leer más

El ídolo riobambeño no vive días fáciles desde que acabó jugando en el ascenso. “Es un equipo de segunda categoría, con deudas de serie A”, dice Fernando Flor, principal dirigente del club, quien relata a EXPRESO la agonía económica de las últimas semanas sin el ingreso importante que suelen tener por taquilla al estar cumpliendo la sanción por incidentes de violencia en el 2023. Apenas esta noche volverán a recibir a sus aficionados y esa inyección de dinero.

“Es un partido de primera, no hay otro calificativo. Ahora volvemos a reactivarnos con esto, estamos conscientes de lo que nos jugamos, sabemos de que Independiente es un gran rival, pero no tenemos otra forma de vivirlo si no como una fiesta”, aseguró Flor, que prevé una gran asistencia al considerar que los rayados generan expectativa entre los más jóvenes.

Edinson Cavani (c) de Boca disputa un balón con Richard Schunke de Independiente (i) por la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana JUAN IGNACIO RONCORONI / FEF

Con la primera etapa ganada en la Liga Pro y descartados ya de cualquier objetivo internacional, los del Valle encararán esta competencia con absoluta seriedad y no deberían tener problemas para acceder a la siguiente ronda frente a un Olmedo que no supera los $ 300.000. “Esta plantilla la armamos pensando en ascender como primer objetivo, pero también sabiendo que venía la Copa. Sumanos nombres como Ayrton Morales; ex Barcelona, Jeremy Batioja; que pasó por la MLS, o Jacobo Molina; que hace poco jugó con Deportivo Quito, entre otros”, detalla el dirigente.

Independiente llegó anoche a la capital de Chimborazo con el objetivo de mejorar la última impresión de su fútbol, pues el cuadro que dirige Javier Gandolfi recibió muchas críticas por su pobre disputa de los playoffs de Copa Sudamericana ante Boca Junior.

La ofensiva de Independiente del Valle, la duda de Javier Gandolfi ante Imbabura

La flaqueza ofensiva, a pesar de los nombres destacados en esa faceta, es la principal preocupación del cuerpo técnico. Se espera la aparición en el once de Jeison Medina, su fichaje estrella en la delantera, y también la presencia por más minutos de Junior Sornoza, que ha vuelto tras una lesión.

Tanto al local como al visitante les genera cierta duda el estado del campo de juego del estadio Olímpico de Riobamba para esta noche (19:00), que ha acogido varios partidos en las últimas semanas, por lo que la cancha no estaría al cien por ciento.

🔴🔵 ¡𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋, 𝐀𝐋𝐄𝐆𝐑Í𝐀 𝐘 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑!



Compartimos el itinerario y consideraciones importantes para que la fiesta del fútbol se haga presente hoy. 📝



Tendremos el show de medio tiempo, premios y sorpresas de nuestros auspiciantes 🔝#NacimosParaHacerHistoria pic.twitter.com/Ct4BsnJ8ld — Centro Deportivo Olmedo (@cdolmedoficial) July 31, 2024

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!